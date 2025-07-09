Сибига: Решение ЕСПЧ подтвердило геноцидные намерения России в отношении Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал решение Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России", назвав их историческими и беспрецедентными для Европы.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига подчеркнул, что ЕСПЧ четко установил цель России - уничтожение украинской государственности и подчинение народа, что, по его словам, подтверждает геноцидные намерения Кремля.

"Суд как всегда четкий: российские оккупанты совершили ужасные преступления во время этой войны, включая внесудебные казни, пытки, депортацию детей, изнасилования, притеснения и нарушения свободы слова, религиозных свобод и других фундаментальных прав человека", - отметил он.

Глава МИД также отметил, что решение о сбивании MH17 является победой справедливости для Украины и Нидерландов. По его словам, наказание РФ должно стать новой моральной основой для всей Европы.

Как ранее отмечалось, Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России". В нем признаны многочисленные нарушения прав человека со стороны РФ.

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