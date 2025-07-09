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Новини Рішення ЄСПЛ щодо РФ
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Сибіга: Рішення ЄСПЛ підтвердило геноцидні наміри Росії щодо України

Глава МЗС Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", назвавши їх історичними та безпрецедентними для Європи.

Про це він написав в Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що ЄСПЛ чітко встановив мету Росії - знищення української державності та підкорення народу, що, за його словами, підтверджує геноцидні наміри Кремля.

"Суд як завжди чіткий: російські окупанти вчинили жахливі злочини під час цієї війни, включаючи позасудові страти, тортури, депортацію дітей, зґвалтування, утиски та порушення свободи слова, релігійних свобод та інших фундаментальних прав людини", - зазначив він.

Глава МЗС також зазначив, що рішення щодо збиття MH17 є перемогою справедливості для України й Нідерландів. За його словами, покарання РФ має стати новою моральною основою для всієї Європи.

Як раніше зазначалося, Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". У ньому визнано численні порушення прав людини з боку РФ.

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Автор: 

росія (66611) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (453)


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Нахвалюють одне одного, нахвалюють себе самих - кароч, всі при ділі!
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09.07.2025 18:01 Відповісти
 
 