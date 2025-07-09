Сибіга: Рішення ЄСПЛ підтвердило геноцидні наміри Росії щодо України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", назвавши їх історичними та безпрецедентними для Європи.

Про це він написав в Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга наголосив, що ЄСПЛ чітко встановив мету Росії - знищення української державності та підкорення народу, що, за його словами, підтверджує геноцидні наміри Кремля.

"Суд як завжди чіткий: російські окупанти вчинили жахливі злочини під час цієї війни, включаючи позасудові страти, тортури, депортацію дітей, зґвалтування, утиски та порушення свободи слова, релігійних свобод та інших фундаментальних прав людини", - зазначив він.

Глава МЗС також зазначив, що рішення щодо збиття MH17 є перемогою справедливості для України й Нідерландів. За його словами, покарання РФ має стати новою моральною основою для всієї Європи.

Як раніше зазначалося, Велика палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". У ньому визнано численні порушення прав людини з боку РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС: Рішення ЄСПЛ у справі проти Росії - історичне значення для всієї Європи