Против компаний, поставлявших подсанкционные товары в Россию, начато расследование в Чехии, - СМИ

Правоохранители Чехии начали расследование против ряда местных компаний, чьи товары, по данным таможни и информации, предоставленной Офисом Президента Украины, продолжают попадать в РФ через посредников в третьих странах, в частности Сербии.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на чешское издание Denik N, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две недели назад чешские власти начали проверять информацию из списка, в котором указаны восемь местных фирм, подозреваемых в обходе запрета на экспорт в Россию.

Согласно таможенным документам, полученным Deník N, металлорежущие станки, подпадающие под санкции ЕС, попали в Россию в 2023 году.

В одном случае экспорт осуществлялся через Сербию. Оборудование проходило через две сербские фирмы - FAF Invest и Vamars. Эти фирмы начали работать только после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Издание пишет, что ни одна из них не имеет предыдущего опыта работы в машиностроительном секторе и собственных веб-сайтов.

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Среди перечня фирм, в отношении которых осуществляется расследование, указана компания Pilous из города Брно. Несмотря на санкции, ее машинное оборудование - в упаковке с маркировкой бренда - продолжает появляться по адресу ее бывшей дочерней компании в Санкт-Петербурге.

Сама же компания говорит, что потеряла контроль над своей дочерней компанией после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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