Проти компаній, які постачали підсанкційні товари до Росії, розпочато розслідування у Чехії, - ЗМІ

Правоохоронці Чехії розпочали розслідування проти низки місцевих компаній, чиї товари, за даними митниці та інформації, наданої Офісом Президента України, продовжують потрапляти до РФ через посередників у третіх країнах, зокрема Сербії.

Про це пише видання Euractiv із посиланням на чеське видання Denik N, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що два тижні тому чеська влада розпочала перевіряти інформацію зі списку, в якому вказано вісім місцевих фірм, підозрюваних в обході заборони на експорт до Росії.

Згідно з митними документами, отриманими Deník N, металорізальні верстати, що підпадають під санкції ЄС, потрапили до Росії у 2023 році.

В одному випадку експорт здійснювався через Сербію. Обладнання проходило через дві сербські фірми - FAF Invest та Vamars. Ці фірми почали працювати лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Видання пише, що жодна з них не має попереднього досвіду роботи в машинобудівному секторі та власних вебсайтів.

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Серед переліку фірм щодо яких здійснюється розслідування зазначено компанію Pilous з міста Брно. Попри санкції, її машинне обладнання - в упаковці з маркуванням бренду - продовжує з'являтися за адресою її колишньої дочірньої компанії в Санкт-Петербурзі.

Сама ж компанія каже, що втратила контроль над своєю дочірньою компанією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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