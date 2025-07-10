ЕС выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда евро, направленный на реконструкцию и восстановление страны после российского вторжения.
Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что подписанные соглашения имеют целью высвободить до 10 млрд евро инвестиций в восстановление домов, открытие больниц, развитие бизнеса и укрепление энергетической безопасности.
Пакет включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Финансирование предоставляется в рамках Ukraine Investment Framework в сотрудничестве с международными и двусторонними финансовыми учреждениями.
Средства будут направлены, в частности, на:
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поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн евро),
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инвестиции в энергетику, транспорт и производство (600 млн евро),
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восстановление муниципальной инфраструктуры, здравоохранения и жилья (520 млн евро),
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стабилизацию энергосистемы и возобновляемую энергетику (265 млн евро),
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критическую инфраструктуру - больницы, жилье и т.д. (310 млн евро).
Общие обязательства ЕС по программе Ukraine Investment Framework уже достигли 5,7 млрд евро, что должно привлечь более 18 млрд евро инвестиций в Украину.
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