ЕС выделяет 2,3 млрд евро на восстановление Украины, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда евро, направленный на реконструкцию и восстановление страны после российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что подписанные соглашения имеют целью высвободить до 10 млрд евро инвестиций в восстановление домов, открытие больниц, развитие бизнеса и укрепление энергетической безопасности.

Пакет включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Финансирование предоставляется в рамках Ukraine Investment Framework в сотрудничестве с международными и двусторонними финансовыми учреждениями.

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Средства будут направлены, в частности, на:

поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн евро),

инвестиции в энергетику, транспорт и производство (600 млн евро),

восстановление муниципальной инфраструктуры, здравоохранения и жилья (520 млн евро),

стабилизацию энергосистемы и возобновляемую энергетику (265 млн евро),

критическую инфраструктуру - больницы, жилье и т.д. (310 млн евро).

Общие обязательства ЕС по программе Ukraine Investment Framework уже достигли 5,7 млрд евро, что должно привлечь более 18 млрд евро инвестиций в Украину.

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