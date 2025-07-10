ЄС виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 2,3 мільярда євро, спрямований на реконструкцію та відбудову країни після російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба ЄК, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що підписані угоди мають на меті вивільнити до 10 млрд євро інвестицій у відбудову будинків, відкриття лікарень, розвиток бізнесу та зміцнення енергетичної безпеки.

Пакет включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій і 580 млн євро грантів. Фінансування надається в межах Ukraine Investment Framework у співпраці з міжнародними та двосторонніми фінансовими установами.

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Кошти будуть спрямовані, зокрема, на:

підтримку малого та середнього бізнесу (500 млн євро),

інвестиції в енергетику, транспорт і виробництво (600 млн євро),

відбудову муніципальної інфраструктури, охорони здоров’я та житла (520 млн євро),

стабілізацію енергосистеми та відновлювану енергетику (265 млн євро),

критичну інфраструктуру - лікарні, житло тощо (310 млн євро).

Загальні зобов’язання ЄС за програмою Ukraine Investment Framework вже сягнули 5,7 млрд євро, що має залучити понад 18 млрд євро інвестицій в Україну.

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