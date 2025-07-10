Украина уже готова к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свои обязательства и готова в этом году открыть еще больше переговорных кластеров по вступлению в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".
"Мы уже готовы к открытию первого кластера. ... С нашей стороны, мы будем делать абсолютно все, я рассчитываю на поддержку украинского парламента. Украина выполнила все обязательства, мы рассчитываем, что ЕС будет последовательным и будет выполнять все договоренности", - сказал глава государства.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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+12 Роман Демченко
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+10 vlad podolsky
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+9 Alex G.
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- розходимся нічого не буде це мітка
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
Так, Президент України підписав 28 безпекових угод з іншими країнами. Ці угоди були укладені згідно з Спільною декларацією країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року, серед підписаних угод 7 з країнами G7, 20 з країнами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили, - пригадав Дуда."
Мабуть Дуда буде дуже здивований, якщо взнає, що блазень ні про що не чув і досі не чує. Повний нуль.
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з декількома країнами, включаючи США та країни ЄС, відповідно до Спільної декларації країн G7 про підтримку України, ухваленої 12 липня 2023 року. Ці угоди мають на меті надати Україні гарантії безпеки та підтримку у сфері оборони та безпеки. То чому це все не діє?
все вірно!
повністю підгримую малороса владіміра.
кому цікава та україна?
кому взагалі потрібні оті посполиті?
зе!скоморох все зробить, що скажуть.
копалини? беріть!
кацапська нафта? не питання!
зерно? куди вантажити?
от тільки з плешивим, якось не гарно сталося, бо обіцяв здати україну за два тижні, а ці кляті українці уперлися, і що робити?
то, давайте, зе!гундос поїде з києва, а кацапи хай ******** до всрачки.
зе!гніда вже другий рік сере на голови та підтирається конституцією., і хоч би хто слово сказав.
то, продовжуємо шоу голоборотка!
діставай старі тексти. що у нас там? о! підійде:
Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС