Украина уже готова к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свои обязательства и готова в этом году открыть еще больше переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

"Мы уже готовы к открытию первого кластера. ... С нашей стороны, мы будем делать абсолютно все, я рассчитываю на поддержку украинского парламента. Украина выполнила все обязательства, мы рассчитываем, что ЕС будет последовательным и будет выполнять все договоренности", - сказал глава государства.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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