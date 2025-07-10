РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11000 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
608 33

Украина уже готова к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

Переговоры о вступлении в ЕС. Что говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свои обязательства и готова в этом году открыть еще больше переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

"Мы уже готовы к открытию первого кластера. ... С нашей стороны, мы будем делать абсолютно все, я рассчитываю на поддержку украинского парламента. Украина выполнила все обязательства, мы рассчитываем, что ЕС будет последовательным и будет выполнять все договоренности", - сказал глава государства.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте: Зеленский: На конференции в Риме достигнуты договоренности о поддержке Украины на более 10 млрд евро

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) членство в ЕС (1092)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Серед купи незламностей, безбар'єрностей, потужностей, платформ і саммітов, в хащах міліардів дерев, міліонів дронів і тисяч новітніх ракет від держави нове слово -"КЛАСТЕР"...
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
показать весь комментарий
10.07.2025 16:09 Ответить
+10
Вава, хто це тобі таке сказав? Що виконала? Санкції на Порошенка? Переслідування опозиції? Загнання під плінтус свободи слова і преси? Це все по стандартах тайожного союза
показать весь комментарий
10.07.2025 16:08 Ответить
+9
вдаримо кластерами по .. шахедам та зельоной корупції ))
показать весь комментарий
10.07.2025 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" Кластер"
- розходимся нічого не буде це мітка
показать весь комментарий
10.07.2025 16:05 Ответить
Крастера...
показать весь комментарий
10.07.2025 16:08 Ответить
Вава, хто це тобі таке сказав? Що виконала? Санкції на Порошенка? Переслідування опозиції? Загнання під плінтус свободи слова і преси? Це все по стандартах тайожного союза
показать весь комментарий
10.07.2025 16:08 Ответить
Сто проц . Перший кластер про фундамент демократії,свободи слова,прав та інших цінностей людей.Блазень бреше як і завжди.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:15 Ответить
Вава не бреше , він цим живе .
показать весь комментарий
10.07.2025 16:58 Ответить
вдаримо кластерами по .. шахедам та зельоной корупції ))
показать весь комментарий
10.07.2025 16:09 Ответить
Серед купи незламностей, безбар'єрностей, потужностей, платформ і саммітов, в хащах міліардів дерев, міліонів дронів і тисяч новітніх ракет від держави нове слово -"КЛАСТЕР"...
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
показать весь комментарий
10.07.2025 16:09 Ответить
ви ще забули про 28 безпекових угод )))))

Так, Президент України підписав 28 безпекових угод з іншими країнами. Ці угоди були укладені згідно з Спільною декларацією країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року, серед підписаних угод 7 з країнами G7, 20 з країнами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:11 Ответить
який нахер кластер,і ЕС, ******* клоун НАМ ПОТРІБНІ ДРОНИ,РАКЕТИ, БАЛІСТИКА
показать весь комментарий
10.07.2025 16:09 Ответить
Стефанішина замішана в корупції.Ми точно рухаємось в напрямку ЄС.Брехунам і крадіям в цивілізованому світі міста нема
показать весь комментарий
10.07.2025 16:10 Ответить
І як завжди, для вступу в ЄС ми насамперед підвищимо податки до європейського рівня, ціни (з цим уже, за деякими позиціями, і досягли успіху) і комуналку...
показать весь комментарий
10.07.2025 16:12 Ответить
Це ти можеш розказувати стефанішиній, а вона - тобі!
показать весь комментарий
10.07.2025 16:15 Ответить
Потужний кластер лапши як завжди.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:16 Ответить
ты б посадил Елхинов для начала....
показать весь комментарий
10.07.2025 16:17 Ответить
Перед цим казав,що всі умови виконані для вступу .Бреше кожен день,при цьому катається по всьому світу і отримує гроші+%з вкраденого друзями і має довіру 67%.Ну просто *******.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:21 Ответить
30 років оболванювання українців дає результати
показать весь комментарий
10.07.2025 16:27 Ответить
Такий брехун ! Невже йому ще вірять ?
показать весь комментарий
10.07.2025 16:22 Ответить
30 років одне і теж --чим більше брешеш тим більше вірять
показать весь комментарий
10.07.2025 16:26 Ответить
А до чого тут 30 років? Боневтік Потужно-Брехливий управляє в одноосібному порядку сьомий рік і потихеньку знищує державу зсередини. При Порошенко країна рухалася в правильний бік, відродила армію, економіку і українці по безвізу подорожували по всьому світу, а сьогодні подорожують тільки на цвинтар хоронити своїх рідних і знайомих і в підвали, бо бомбосховищ там і не побудував Боневатік Потужно-Брехливий, як не зробив ракети і системи ППО.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:31 Ответить
Всі 30 років Україна рухалась до Боневтіка.30 роківВсе розкрадається розпродується,,Їз цього щастя люди виїжають міліонами .а Боневтік то вишенька на торті...
показать весь комментарий
10.07.2025 16:39 Ответить
Я же привів приклад, коли з 2014 і по 2019 роки Україна відтворювалпася на очах. Не потрібно брехати, були часи ще і президенства Ющенко, при якому Юлька створювала різні ширки з партією регіонів, але країна розвивалася. А найгірші часи це під час президенства Зеленського, навіть при зеку-Януковичу було не так ганебно.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:43 Ответить
який приклад ти привів??? Твоя болтовня то факти???Шо там відтворювалось?? Шо ти мелеш???довідтворювались до останнього місця по рівню життя..поряд з африканцями
показать весь комментарий
10.07.2025 16:51 Ответить
ЩАСС.
показать весь комментарий
10.07.2025 17:00 Ответить
Я перепрошую, а це не нагадує відвернення уваги від насущних проблем. Адже ясно, що доки йде війна ні про який вступ в ЄС мови йти не може. Крім того, ху...ло завжди підключить свою агентуру і та не дасть добро на вступ. Може доки усі сили кинути на забезпечення бійців. А то у нас то ЄС, то держінваліди.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:23 Ответить
********, все только красивые слова
показать весь комментарий
10.07.2025 16:24 Ответить
"Зеленський не знав про Волинську трагедію до розмови зі мною, - президент Польщі Дуда.
Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили, - пригадав Дуда."
Мабуть Дуда буде дуже здивований, якщо взнає, що блазень ні про що не чув і досі не чує. Повний нуль.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:25 Ответить
Ти гавнокомандувач зупини ворога на сході і на півдні, який кожного дня захоплює все нові і нові території, знищує інфраструктуру і вбиває українців. Чи для українців війна на виживання і захист своєї країни, а для тебе гроші і побільше оплесків, який ти крутий? Порошенко менше говорив, а взяв і здобув асоціацію і безвіз з ЄС, взяв і допоміг отримати Томос, а ти вже сьомий рік кожного дня щось там десь здобдуваєш, але нічого ніде ми так і не отримали.
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з декількома країнами, включаючи США та країни ЄС, відповідно до Спільної декларації країн G7 про підтримку України, ухваленої 12 липня 2023 року. Ці угоди мають на меті надати Україні гарантії безпеки та підтримку у сфері оборони та безпеки. То чому це все не діє?
показать весь комментарий
10.07.2025 16:26 Ответить
как назвали - так и будет, *****
показать весь комментарий
10.07.2025 16:27 Ответить
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html Володимир Зеленський

все вірно!
повністю підгримую малороса владіміра.
кому цікава та україна?
кому взагалі потрібні оті посполиті?
зе!скоморох все зробить, що скажуть.
копалини? беріть!
кацапська нафта? не питання!
зерно? куди вантажити?
от тільки з плешивим, якось не гарно сталося, бо обіцяв здати україну за два тижні, а ці кляті українці уперлися, і що робити?
то, давайте, зе!гундос поїде з києва, а кацапи хай ******** до всрачки.
зе!гніда вже другий рік сере на голови та підтирається конституцією., і хоч би хто слово сказав.
то, продовжуємо шоу голоборотка!
діставай старі тексти. що у нас там? о! підійде:

Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС
показать весь комментарий
10.07.2025 16:33 Ответить
Перша кляса? - нігуя собі? - щасливі - хто доживе
показать весь комментарий
10.07.2025 16:33 Ответить
Боже,яке воно кончене.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:34 Ответить
Щиро заздрю вашій молодості.
показать весь комментарий
10.07.2025 16:39 Ответить
А кластер потужний чи дуже потужний?
показать весь комментарий
10.07.2025 16:48 Ответить
 
 