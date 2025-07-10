Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свої зобовʼязання і готова в цьому році відкрити ще більше переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

"Ми вже готові до відкриття першого кластеру. ... З нашого боку, ми будемо роботи абсолютно все, я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала усі зобовʼязання, ми розраховуємо, що ЄС буде послідовним і буде виконувати всі домовленості", - сказав глава держави.

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

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