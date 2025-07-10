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Новини Членство України в ЄС
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Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС, - Зеленський

Переговори про вступ до ЄС. Що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свої зобовʼязання і готова в цьому році відкрити ще більше переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

"Ми вже готові до відкриття першого кластеру. ... З нашого боку, ми будемо роботи абсолютно все, я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала усі зобовʼязання, ми розраховуємо, що ЄС буде послідовним і буде виконувати всі домовленості", - сказав глава держави.

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Читайте: Зеленський: На конференції в Римі досягнуто домовленостей про підтримку України на понад 10 млрд євро

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) членство в ЄС (1330)


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Топ коментарі
+19
Серед купи незламностей, безбар'єрностей, потужностей, платформ і саммітов, в хащах міліардів дерев, міліонів дронів і тисяч новітніх ракет від держави нове слово -"КЛАСТЕР"...
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
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10.07.2025 16:09 Відповісти
+14
Вава, хто це тобі таке сказав? Що виконала? Санкції на Порошенка? Переслідування опозиції? Загнання під плінтус свободи слова і преси? Це все по стандартах тайожного союза
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10.07.2025 16:08 Відповісти
+11
вдаримо кластерами по .. шахедам та зельоной корупції ))
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10.07.2025 16:09 Відповісти
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" Кластер"
- розходимся нічого не буде це мітка
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10.07.2025 16:05 Відповісти
Крастера...
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10.07.2025 16:08 Відповісти
Вава, хто це тобі таке сказав? Що виконала? Санкції на Порошенка? Переслідування опозиції? Загнання під плінтус свободи слова і преси? Це все по стандартах тайожного союза
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10.07.2025 16:08 Відповісти
Сто проц . Перший кластер про фундамент демократії,свободи слова,прав та інших цінностей людей.Блазень бреше як і завжди.
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10.07.2025 16:15 Відповісти
Вава не бреше , він цим живе .
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10.07.2025 16:58 Відповісти
Не наговорюйте на соцесяйного, не бреше він. Він тільки зачитує текст, написаний Литвином, так що претензії - до того, хто пише. Написали йому "кластер" - озвучив, завтра, для приколу, Литвин напише "клістір", клізма, хто не в курсі, воно й те скаже, йому похрен, бо зрозуміти написане не може, нічим думати, та й обдовбане.
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10.07.2025 17:18 Відповісти
соевый оллигарх обворовавший Украину еще на свободе благодаря своим миллиардам
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10.07.2025 17:11 Відповісти
Знайшли що вкрав, чи часу так і не вистачило?
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10.07.2025 17:23 Відповісти
вдаримо кластерами по .. шахедам та зельоной корупції ))
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10.07.2025 16:09 Відповісти
Серед купи незламностей, безбар'єрностей, потужностей, платформ і саммітов, в хащах міліардів дерев, міліонів дронів і тисяч новітніх ракет від держави нове слово -"КЛАСТЕР"...
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
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10.07.2025 16:09 Відповісти
ви ще забули про 28 безпекових угод )))))

Так, Президент України підписав 28 безпекових угод з іншими країнами. Ці угоди були укладені згідно з Спільною декларацією країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року, серед підписаних угод 7 з країнами G7, 20 з країнами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
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10.07.2025 16:11 Відповісти
БЕЗПЕКОВІ УГОДИ
Ви тільки гляньте на Володю
Уклав «безпекові» угоди.
Їх підписали двадцять вісім,
В столицях ЄС, не десь у лісі.

За нас всі будуть воювати,
Ракети й літаки давати…
Добре, що вибрали Нетряпку,
Безпеці він поставив крапку.

Який Гундос великий дипломат,
Усім політикам поставив мат.
Не треба нам робити «Нептуни»,
І так злякалися кацапи-sцикуни.

Відразу двадцять вісім армій тут,
Всі разом тут кацапу надають.
Про нас тепер всі ці країни дбають,
І гроші в нашу оборону украдають.

А ми продовжимо дороги будувати,
Мільярди на відкатах «слуги» мати.
«Піндосів» розвели, як кошенят
Всього п'ять слуг зелених жабенят.

Це вам не меморандум «Будапешт»,
По марафону слава і Гундосу кеш.
А лох вже кип'ятком обпісяв всі міста,
Здійснилась їх бараняча мета.
21.01.2025
Анатолій Березенський
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10.07.2025 17:58 Відповісти
який нахер кластер,і ЕС, ******* клоун НАМ ПОТРІБНІ ДРОНИ,РАКЕТИ, БАЛІСТИКА
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10.07.2025 16:09 Відповісти
Стефанішина замішана в корупції.Ми точно рухаємось в напрямку ЄС.Брехунам і крадіям в цивілізованому світі міста нема
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10.07.2025 16:10 Відповісти
І як завжди, для вступу в ЄС ми насамперед підвищимо податки до європейського рівня, ціни (з цим уже, за деякими позиціями, і досягли успіху) і комуналку...
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10.07.2025 16:12 Відповісти
Це ти можеш розказувати стефанішиній, а вона - тобі!
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10.07.2025 16:15 Відповісти
Потужний кластер лапши як завжди.
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10.07.2025 16:16 Відповісти
ты б посадил Елхинов для начала....
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10.07.2025 16:17 Відповісти
Перед цим казав,що всі умови виконані для вступу .Бреше кожен день,при цьому катається по всьому світу і отримує гроші+%з вкраденого друзями і має довіру 67%.Ну просто *******.
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10.07.2025 16:21 Відповісти
Такий брехун ! Невже йому ще вірять ?
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10.07.2025 16:22 Відповісти
А до чого тут 30 років? Боневтік Потужно-Брехливий управляє в одноосібному порядку сьомий рік і потихеньку знищує державу зсередини. При Порошенко країна рухалася в правильний бік, відродила армію, економіку і українці по безвізу подорожували по всьому світу, а сьогодні подорожують тільки на цвинтар хоронити своїх рідних і знайомих і в підвали, бо бомбосховищ там і не побудував Боневатік Потужно-Брехливий, як не зробив ракети і системи ППО.
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10.07.2025 16:31 Відповісти
Я же привів приклад, коли з 2014 і по 2019 роки Україна відтворювалпася на очах. Не потрібно брехати, були часи ще і президенства Ющенко, при якому Юлька створювала різні ширки з партією регіонів, але країна розвивалася. А найгірші часи це під час президенства Зеленського, навіть при зеку-Януковичу було не так ганебно.
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10.07.2025 16:43 Відповісти
ЩАСС.
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10.07.2025 17:00 Відповісти
Я перепрошую, а це не нагадує відвернення уваги від насущних проблем. Адже ясно, що доки йде війна ні про який вступ в ЄС мови йти не може. Крім того, ху...ло завжди підключить свою агентуру і та не дасть добро на вступ. Може доки усі сили кинути на забезпечення бійців. А то у нас то ЄС, то держінваліди.
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10.07.2025 16:23 Відповісти
********, все только красивые слова
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10.07.2025 16:24 Відповісти
"Зеленський не знав про Волинську трагедію до розмови зі мною, - президент Польщі Дуда.
Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили, - пригадав Дуда."
Мабуть Дуда буде дуже здивований, якщо взнає, що блазень ні про що не чув і досі не чує. Повний нуль.
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10.07.2025 16:25 Відповісти
Ти гавнокомандувач зупини ворога на сході і на півдні, який кожного дня захоплює все нові і нові території, знищує інфраструктуру і вбиває українців. Чи для українців війна на виживання і захист своєї країни, а для тебе гроші і побільше оплесків, який ти крутий? Порошенко менше говорив, а взяв і здобув асоціацію і безвіз з ЄС, взяв і допоміг отримати Томос, а ти вже сьомий рік кожного дня щось там десь здобдуваєш, але нічого ніде ми так і не отримали.
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з декількома країнами, включаючи США та країни ЄС, відповідно до Спільної декларації країн G7 про підтримку України, ухваленої 12 липня 2023 року. Ці угоди мають на меті надати Україні гарантії безпеки та підтримку у сфері оборони та безпеки. То чому це все не діє?
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10.07.2025 16:26 Відповісти
как назвали - так и будет, *****
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10.07.2025 16:27 Відповісти
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html Володимир Зеленський

все вірно!
повністю підгримую малороса владіміра.
кому цікава та україна?
кому взагалі потрібні оті посполиті?
зе!скоморох все зробить, що скажуть.
копалини? беріть!
кацапська нафта? не питання!
зерно? куди вантажити?
от тільки з плешивим, якось не гарно сталося, бо обіцяв здати україну за два тижні, а ці кляті українці уперлися, і що робити?
то, давайте, зе!гундос поїде з києва, а кацапи хай ******** до всрачки.
зе!гніда вже другий рік сере на голови та підтирається конституцією., і хоч би хто слово сказав.
то, продовжуємо шоу голоборотка!
діставай старі тексти. що у нас там? о! підійде:

Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС
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10.07.2025 16:33 Відповісти
Перша кляса? - нігуя собі? - щасливі - хто доживе
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10.07.2025 16:33 Відповісти
Боже,яке воно кончене.
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10.07.2025 16:34 Відповісти
Щиро заздрю вашій молодості.
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10.07.2025 16:39 Відповісти
Прямо ідилі - і молодість коментатора подобається, і до самого коменту заперечень немає
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10.07.2025 17:02 Відповісти
А кластер потужний чи дуже потужний?
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10.07.2025 16:48 Відповісти
Надпотужний
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10.07.2025 17:03 Відповісти
Незламний.... як кластер
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10.07.2025 17:04 Відповісти
Ось ця фраза гідна Марка Твена
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10.07.2025 17:24 Відповісти
А він знає що означає слово кластер?
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10.07.2025 17:48 Відповісти
Главком:
Ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова журналісти помітили на конференції з відбудови України у Римі. Разом з ним засвітився колишній нардеп та екскерівник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
Вони взяли участь у заході «No Security - No Recovery»: без перемоги - не буде відбудови. Його організував Фонд Віктора Пінчука.
За даними ЗМІ, у 2017 році Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, яка нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів. Після того, як ця інформація стала відомою, міністр заявив, що цей об'єкт нерухомості, якою володіє його компанія Avitalia S.R.L, використовує під туристичний проєкт його дружина.
Путч:
На конференції з питань відновлення України присутній Чернишов, якого НАБУ підозрює у завданні шкоди державі на мільярд гривень! А він же давав особисте зобовʼязання і здавав закордонні паспорти - хто випустив хабарника за кордон? Взагалі цей скандал не лише юридичний - ні один інвестор не стане довіряти уряду, де віце-премʼєра підозрюють у корупції.
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10.07.2025 17:15 Відповісти
дебильное без роду и племени
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10.07.2025 17:32 Відповісти
Яке потужне слово-кластер.
А віз і далі там.
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10.07.2025 17:41 Відповісти
Без Угорщини нічого не вийде відкрити
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10.07.2025 17:59 Відповісти
 
 