Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свої зобовʼязання і готова в цьому році відкрити ще більше переговорних кластерів щодо вступу в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".
"Ми вже готові до відкриття першого кластеру. ... З нашого боку, ми будемо роботи абсолютно все, я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала усі зобовʼязання, ми розраховуємо, що ЄС буде послідовним і буде виконувати всі домовленості", - сказав глава держави.
Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.
Топ коментарі
+19 Роман Демченко
показати весь коментар10.07.2025 16:09 Відповісти Посилання
+14 vlad podolsky
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+11 Alex G.
показати весь коментар10.07.2025 16:09 Відповісти Посилання
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- розходимся нічого не буде це мітка
Бидло затерпло в екстазі...
Голобородько на місці!
Так, Президент України підписав 28 безпекових угод з іншими країнами. Ці угоди були укладені згідно з Спільною декларацією країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року. Станом на 21 січня 2025 року, серед підписаних угод 7 з країнами G7, 20 з країнами, що приєдналися до декларації, та одна з Європейським Союзом.
Ви тільки гляньте на Володю
Уклав «безпекові» угоди.
Їх підписали двадцять вісім,
В столицях ЄС, не десь у лісі.
За нас всі будуть воювати,
Ракети й літаки давати…
Добре, що вибрали Нетряпку,
Безпеці він поставив крапку.
Який Гундос великий дипломат,
Усім політикам поставив мат.
Не треба нам робити «Нептуни»,
І так злякалися кацапи-sцикуни.
Відразу двадцять вісім армій тут,
Всі разом тут кацапу надають.
Про нас тепер всі ці країни дбають,
І гроші в нашу оборону украдають.
А ми продовжимо дороги будувати,
Мільярди на відкатах «слуги» мати.
«Піндосів» розвели, як кошенят
Всього п'ять слуг зелених жабенят.
Це вам не меморандум «Будапешт»,
По марафону слава і Гундосу кеш.
А лох вже кип'ятком обпісяв всі міста,
Здійснилась їх бараняча мета.
21.01.2025
Анатолій Березенський
Думаю, він сказав правду, коли говорив мені: Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили, - пригадав Дуда."
Мабуть Дуда буде дуже здивований, якщо взнає, що блазень ні про що не чув і досі не чує. Повний нуль.
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з декількома країнами, включаючи США та країни ЄС, відповідно до Спільної декларації країн G7 про підтримку України, ухваленої 12 липня 2023 року. Ці угоди мають на меті надати Україні гарантії безпеки та підтримку у сфері оборони та безпеки. То чому це все не діє?
все вірно!
повністю підгримую малороса владіміра.
кому цікава та україна?
кому взагалі потрібні оті посполиті?
зе!скоморох все зробить, що скажуть.
копалини? беріть!
кацапська нафта? не питання!
зерно? куди вантажити?
от тільки з плешивим, якось не гарно сталося, бо обіцяв здати україну за два тижні, а ці кляті українці уперлися, і що робити?
то, давайте, зе!гундос поїде з києва, а кацапи хай ******** до всрачки.
зе!гніда вже другий рік сере на голови та підтирається конституцією., і хоч би хто слово сказав.
то, продовжуємо шоу голоборотка!
діставай старі тексти. що у нас там? о! підійде:
Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС
Ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова журналісти помітили на конференції з відбудови України у Римі. Разом з ним засвітився колишній нардеп та екскерівник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
Вони взяли участь у заході «No Security - No Recovery»: без перемоги - не буде відбудови. Його організував Фонд Віктора Пінчука.
За даними ЗМІ, у 2017 році Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, яка нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів. Після того, як ця інформація стала відомою, міністр заявив, що цей об'єкт нерухомості, якою володіє його компанія Avitalia S.R.L, використовує під туристичний проєкт його дружина.
Путч:
На конференції з питань відновлення України присутній Чернишов, якого НАБУ підозрює у завданні шкоди державі на мільярд гривень! А він же давав особисте зобовʼязання і здавав закордонні паспорти - хто випустив хабарника за кордон? Взагалі цей скандал не лише юридичний - ні один інвестор не стане довіряти уряду, де віце-премʼєра підозрюють у корупції.
А віз і далі там.