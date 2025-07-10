На фронте зафиксировано 114 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности, Красное, Марьино, Середина-Буда, Нововасильевка, Белая Береза, Казачье и Мануховка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил 15 наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, всего сбросил восемь управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в районе Старицы.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время продолжается бой.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня состоялось 20 боестолкновений, шесть из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении противник совершил сегодня восемь атак, шесть из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны уже успешно остановили четыре вражеских атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Екатериновка.

На Покровском направлении российские войска 38 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка. Наши защитники уже отбили 32 вражеские атаки, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко и Зеленое Поле. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

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Боевые действия на юге

Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам Железнодорожное на Гуляйпольском направлении и по населенному пункту Плавни - на Ореховском.

На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.