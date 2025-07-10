На фронті зафіксовано 114 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема, Червоне, Мар’їне, Середина-Буда, Нововасилівка, Біла Береза, Козаче та Манухівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив 15 наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боєзіткнень, шість з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні вісім атак, шість з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони вже успішно зупинили чотири ворожих атаки на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Катеринівка.

На Покровському напрямку російські війська 38 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники вже відбили 32 ворожі атаки, бої не вщухають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. П’ять ворожих атак досі тривають.

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Бойові дії на півдні

Авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами по населеним пунктам Залізничне на Гуляйпільському напрямку та по населеному пункту Плавні - на Оріхівському.

На Придніпровському напрямку агресор проводив чотири марних атаки у бік позицій наших захисників, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.