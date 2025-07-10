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Новости Зеленский о Путине
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Зеленский: Путин не ищет мира. Россия планирует продолжение войны

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин отвергает все мирные предложения и не ищет путей выхода из войны.

Об этом он сказал во время встречи "коалиции решительных" в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

По словам Зеленского, Россия не только блокирует все мирные инициативы, в том числе и предложенные США, но и активно наращивает усилия на фронте и увеличивает производство оружия.

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"Россия не только давит на фронте, пытаясь расширить войну, но и вбрасывает огромные ресурсы в производство оружия. Путин планирует воевать дальше и он не ищет путей выхода из войны", - подчеркнул президент.

Он отметил, что санкционная политика создала РФ "стратегические проблемы", но страна-агрессор до сих пор имеет ресурсы для продолжения войны. Поэтому Зеленский призвал союзников к дальнейшему давлению.

Президент также анонсировал обсуждение оборонных потребностей Украины, в частности производства дронов и сотрудничества с США по критически важным системам, а также необходимость реальных гарантий безопасности.

Как отмечается, впервые на встрече "коалиции решительных" присутствовали официальные представители США, среди них - спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21183) путин владимир (31696)


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Топ комментарии
+5
Мир в очах колись же побачив?
І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
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10.07.2025 17:32 Ответить
+4
В очі, зазирни ***** в очі.
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10.07.2025 17:34 Ответить
+4
Ти також це плануєш, тільки з відмінністю що там вкидають величезні ресурси у виробництво зброї, а тут їх крадуть і сподіваються на партнерів, і партнери планують те ж саме.
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10.07.2025 17:35 Ответить
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Мир в очах колись же побачив?
І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
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10.07.2025 17:32 Ответить
Чтоб я был такой умный как русский Зеленский потом.
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10.07.2025 17:58 Ответить
В очі, зазирни ***** в очі.
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10.07.2025 17:34 Ответить
Ти також це плануєш, тільки з відмінністю що там вкидають величезні ресурси у виробництво зброї, а тут їх крадуть і сподіваються на партнерів, і партнери планують те ж саме.
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10.07.2025 17:35 Ответить
Третій раз за день - одне і теж - нах йому той мир - зброю тягни в Україну скільки здужаєш і менше гунди
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10.07.2025 17:37 Ответить
Що з балістичною відповіддю по москві? Буде, чи тільки в моїх снах ?
Наперед вдячний за компетентну відповідь
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10.07.2025 17:37 Ответить
Дебіл. А ти клован-терпіла що шукаєш?
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10.07.2025 17:38 Ответить
А що хоче зеля, завівши в країні трампоістерію?
З ким він хоче завершити війну,якщо взагалі хоче?
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10.07.2025 17:38 Ответить
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10.07.2025 17:42 Ответить
Путин - самый опасный дурак в мире. Он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться.
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10.07.2025 18:24 Ответить
Та подивися ще раз пуйлу в очі і ще раз перестань стріляти. Кацапи ж такеож люди і вони з тобою одиннаріт.
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10.07.2025 18:28 Ответить
Так тобі же теж вигідно продовження війни: Микол пакують , прокурори і судді крадуть як не в себе , зручно
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10.07.2025 18:43 Ответить
Нагадаю вам інтервью ******* Першого від 12 жовтня 2020 року.

ВВС: Отже, якщо ви зазнаєте невдачі на посаді президента, ви підете і скажете своєму народу: "Знаєте, я зазнав невдачі, я більше не можу представляти вас?"

В.З.: Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.
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10.07.2025 18:44 Ответить
Якби путін увесь кацапський бюджет спустив на будівництво доріг, то війни б не було.
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10.07.2025 19:21 Ответить
Вже не хочеш пуйлу в очі подивитись.Якби з 2019 року прислухався до військових,громадських організацій,опозиційних партій,радянських дисидентів,розумних громадян України все було б по іншому.Якби не курували 5-6 потужних менеджерів(по суті барани),а вже на етапі широкомасштабки пропонували уряд коаліції,або технічний уряд,корупції було в рази меньше. То
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10.07.2025 19:36 Ответить
Ішак не менш зацікавлений в продовженні війни ніж *****. І це усім давно уже відомо. Тільки війна, наразі, є гарантією існування ішака та зеленої банди, в тому числі і фізичного. Але довго так тривати не може.
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10.07.2025 20:39 Ответить
 
 