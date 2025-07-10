Зеленский: Путин не ищет мира. Россия планирует продолжение войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин отвергает все мирные предложения и не ищет путей выхода из войны.
Об этом он сказал во время встречи "коалиции решительных" в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.
По словам Зеленского, Россия не только блокирует все мирные инициативы, в том числе и предложенные США, но и активно наращивает усилия на фронте и увеличивает производство оружия.
"Россия не только давит на фронте, пытаясь расширить войну, но и вбрасывает огромные ресурсы в производство оружия. Путин планирует воевать дальше и он не ищет путей выхода из войны", - подчеркнул президент.
Он отметил, что санкционная политика создала РФ "стратегические проблемы", но страна-агрессор до сих пор имеет ресурсы для продолжения войны. Поэтому Зеленский призвал союзников к дальнейшему давлению.
Президент также анонсировал обсуждение оборонных потребностей Украины, в частности производства дронов и сотрудничества с США по критически важным системам, а также необходимость реальных гарантий безопасности.
Как отмечается, впервые на встрече "коалиции решительных" присутствовали официальные представители США, среди них - спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.
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І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
русскийЗеленский потом.
Наперед вдячний за компетентну відповідь
З ким він хоче завершити війну,якщо взагалі хоче?
ВВС: Отже, якщо ви зазнаєте невдачі на посаді президента, ви підете і скажете своєму народу: "Знаєте, я зазнав невдачі, я більше не можу представляти вас?"
В.З.: Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.
Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.