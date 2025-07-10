Зеленський: Путін не шукає миру. Росія планує продовження війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін відкидає усі мирні пропозиції та не шукає шляхів виходу з війни.
Про це він сказав під час зустрічі "коаліції рішучих" у Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-України.
За словами Зеленського, Росія не лише блокує всі мирні ініціативи, зокрема й запропоновані США, але й активно нарощує зусилля на фронті та збільшує виробництво зброї.
"Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси у виробництво зброї. Путін планує воювати далі й він не шукає шляхів виходу з війни", - наголосив президент.
Він зазначив, що санкційна політика створила РФ "стратегічні проблеми", але країна-агресор досі має ресурси для продовження війни. Тому Зеленський закликав союзників до подальшого тиску.
Президент також анонсував обговорення оборонних потреб України, зокрема виробництва дронів і співпраці зі США щодо критично важливих систем, а також необхідність реальних гарантій безпеки.
Як зазначається, вперше на зустрічі "коаліції рішучих" були присутні офіційні представники США, серед них - спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.
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І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
русскийЗеленский потом.
Наперед вдячний за компетентну відповідь
З ким він хоче завершити війну,якщо взагалі хоче?
ВВС: Отже, якщо ви зазнаєте невдачі на посаді президента, ви підете і скажете своєму народу: "Знаєте, я зазнав невдачі, я більше не можу представляти вас?"
В.З.: Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.
Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.