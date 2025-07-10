УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8577 відвідувачів онлайн
Новини Зеленський про Путіна
661 15

Зеленський: Путін не шукає миру. Росія планує продовження війни

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін відкидає усі мирні пропозиції та не шукає шляхів виходу з війни.

Про це він сказав під час зустрічі "коаліції рішучих" у Римі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-України.

За словами Зеленського, Росія не лише блокує всі мирні ініціативи, зокрема й запропоновані США, але й активно нарощує зусилля на фронті та збільшує виробництво зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конференція з відновлення України у Римі: Зеленський оголосив про підписання 200 угод на 10 мільярдів євро

"Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси у виробництво зброї. Путін планує воювати далі й він не шукає шляхів виходу з війни", - наголосив президент.

Він зазначив, що санкційна політика створила РФ "стратегічні проблеми", але країна-агресор досі має ресурси для продовження війни. Тому Зеленський закликав союзників до подальшого тиску.

Президент також анонсував обговорення оборонних потреб України, зокрема виробництва дронів і співпраці зі США щодо критично важливих систем, а також необхідність реальних гарантій безпеки.

Як зазначається, вперше на зустрічі "коаліції рішучих" були присутні офіційні представники США, серед них - спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже готова до відкриття першого кластеру щодо перемовин про вступ у ЄС, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) путін володимир (24274)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Мир в очах колись же побачив?
І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
показати весь коментар
10.07.2025 17:32 Відповісти
+4
В очі, зазирни ***** в очі.
показати весь коментар
10.07.2025 17:34 Відповісти
+4
Ти також це плануєш, тільки з відмінністю що там вкидають величезні ресурси у виробництво зброї, а тут їх крадуть і сподіваються на партнерів, і партнери планують те ж саме.
показати весь коментар
10.07.2025 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мир в очах колись же побачив?
І в22му клятому році казав "оніже тоже люді" замість сприяти людям готувати тривожний чемодан і рити окопи
показати весь коментар
10.07.2025 17:32 Відповісти
Чтоб я был такой умный как русский Зеленский потом.
показати весь коментар
10.07.2025 17:58 Відповісти
В очі, зазирни ***** в очі.
показати весь коментар
10.07.2025 17:34 Відповісти
Ти також це плануєш, тільки з відмінністю що там вкидають величезні ресурси у виробництво зброї, а тут їх крадуть і сподіваються на партнерів, і партнери планують те ж саме.
показати весь коментар
10.07.2025 17:35 Відповісти
Третій раз за день - одне і теж - нах йому той мир - зброю тягни в Україну скільки здужаєш і менше гунди
показати весь коментар
10.07.2025 17:37 Відповісти
Що з балістичною відповіддю по москві? Буде, чи тільки в моїх снах ?
Наперед вдячний за компетентну відповідь
показати весь коментар
10.07.2025 17:37 Відповісти
Дебіл. А ти клован-терпіла що шукаєш?
показати весь коментар
10.07.2025 17:38 Відповісти
А що хоче зеля, завівши в країні трампоістерію?
З ким він хоче завершити війну,якщо взагалі хоче?
показати весь коментар
10.07.2025 17:38 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2025 17:42 Відповісти
Путин - самый опасный дурак в мире. Он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться.
показати весь коментар
10.07.2025 18:24 Відповісти
Та подивися ще раз пуйлу в очі і ще раз перестань стріляти. Кацапи ж такеож люди і вони з тобою одиннаріт.
показати весь коментар
10.07.2025 18:28 Відповісти
Так тобі же теж вигідно продовження війни: Микол пакують , прокурори і судді крадуть як не в себе , зручно
показати весь коментар
10.07.2025 18:43 Відповісти
Нагадаю вам інтервью ******* Першого від 12 жовтня 2020 року.

ВВС: Отже, якщо ви зазнаєте невдачі на посаді президента, ви підете і скажете своєму народу: "Знаєте, я зазнав невдачі, я більше не можу представляти вас?"

В.З.: Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.
показати весь коментар
10.07.2025 18:44 Відповісти
Якби путін увесь кацапський бюджет спустив на будівництво доріг, то війни б не було.
показати весь коментар
10.07.2025 19:21 Відповісти
Вже не хочеш пуйлу в очі подивитись.Якби з 2019 року прислухався до військових,громадських організацій,опозиційних партій,радянських дисидентів,розумних громадян України все було б по іншому.Якби не курували 5-6 потужних менеджерів(по суті барани),а вже на етапі широкомасштабки пропонували уряд коаліції,або технічний уряд,корупції було в рази меньше. То
показати весь коментар
10.07.2025 19:36 Відповісти
 
 