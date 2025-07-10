В Госдепе объяснили встречу Рубио и Лаврова: Нужно разговаривать со всеми в любой момент
Госсекретарь Марко Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, потому что США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Брюс попросили объяснить, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов.
На это она ответила, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".
"Многие считали, что с Путиным вообще не следовало разговаривать во время предыдущей администрации (Байдена. - Ред.). С ним не разговаривали три года. Так нельзя прийти к какому-то пониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания", - сказала пресс-секретарь.
В то же время она подчеркнула, что Дональд Трамп осудил эскалацию российских атак, которые она назвала "отвратительными".
"Мы решительно осуждаем эскалацию атак России на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", - сказала Брюс.
Она повторила, что США разочарованы отсутствием прогресса в решении войны в Украине.
Напомним Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.
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Відразу до пвдвалу!
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
Ані двірника, ані сантехніка не минай. Знов таки, рот постійно провітрюється!
Скоріше за все Україна віддає 4-5 областей, США отримує російські нафтогазові ресурси і перепродає їх в Європу. Ми спочатку вибили їх з того ринку а тепер повертаємо назад, хіба що трохи стерлись.
Передай привіт ЗЕлідору.