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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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В Госдепе объяснили встречу Рубио и Лаврова: Нужно разговаривать со всеми в любой момент

Встреча Лаврова и Рубио

Госсекретарь Марко Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, потому что США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Брюс попросили объяснить, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов.

На это она ответила, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

"Многие считали, что с Путиным вообще не следовало разговаривать во время предыдущей администрации (Байдена. - Ред.). С ним не разговаривали три года. Так нельзя прийти к какому-то пониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания", - сказала пресс-секретарь.

Читайте: Рубио озвучил потери РФ на фронте с начала года: У Украины значительно меньше

В то же время она подчеркнула, что Дональд Трамп осудил эскалацию российских атак, которые она назвала "отвратительными".

"Мы решительно осуждаем эскалацию атак России на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", - сказала Брюс.

Она повторила, что США разочарованы отсутствием прогресса в решении войны в Украине.

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Напомним Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

Автор: 

Госдепартамент США (1860) Лавров Сергей (2336) Рубио Марко (235)


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Топ комментарии
+2
Ну побалакали. Вас знову послали.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
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10.07.2025 22:52 Ответить
+1
Ага! Ось чому Зеленського тоді виставили з білого дому.
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
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10.07.2025 22:52 Ответить
+1
Побалакав - і шо він добився - шо він взнав нового? - кацапи не міняються
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10.07.2025 22:54 Ответить
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Шура, Нє дєлайте сєбє нєрви!

Відразу до пвдвалу!
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10.07.2025 23:10 Ответить
Ага! Ось чому Зеленського тоді виставили з білого дому.
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
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10.07.2025 22:52 Ответить
Ну побалакали. Вас знову послали.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
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10.07.2025 22:52 Ответить
Та нащо полуміри, хай одразу насре. Все одно диктатор диктатору ока не виклює.
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10.07.2025 22:55 Ответить
Всі умови тепер - найкращі для України, якщо вони передбачають її існування. Нє?
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10.07.2025 22:57 Ответить
Побалакав - і шо він добився - шо він взнав нового? - кацапи не міняються
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10.07.2025 22:54 Ответить
А ніхто на Заході особливо і не скривав що Україну розділять на сфери впливу. Просто одурманені цертральним сигналом співвітчизники не хотіли цього чути.
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10.07.2025 22:58 Ответить
Ви дуже помітні - вльот - пишіть Сашко Дніпро 3.5
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10.07.2025 23:15 Ответить
А Ізраїль теж розділять на сфери впливу?
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11.07.2025 00:09 Ответить
США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент"

Ані двірника, ані сантехніка не минай. Знов таки, рот постійно провітрюється!
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10.07.2025 23:00 Ответить
Чувак Алекс Скела сходи проспись та обернись.
Скоріше за все Україна віддає 4-5 областей, США отримує російські нафтогазові ресурси і перепродає їх в Європу. Ми спочатку вибили їх з того ринку а тепер повертаємо назад, хіба що трохи стерлись.
Передай привіт ЗЕлідору.
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10.07.2025 23:05 Ответить
????!!!! Які аналітики пропадають...
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10.07.2025 23:14 Ответить
Може Рубіо ще лавровові стайні вичистив?
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10.07.2025 23:15 Ответить
 
 