В Держдепі пояснили зустріч Рубіо та Лаврова: Потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент

Держсекретар Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Брюс попросили пояснити, чому глава російського МЗС заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст.

На це вона відповіла, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації (Байдена. – Ред.). З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", – сказала речниця.

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Водночас вона наголосила, що Дональд Трамп засудив ескалацію російських атак, які вона назвала "огидними".

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – сказала Брюс.

Вона повторила, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.

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Нагадаємо Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.