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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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В Держдепі пояснили зустріч Рубіо та Лаврова: Потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент

Зустріч Лаврова та Рубіо

Держсекретар Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Брюс попросили пояснити, чому глава російського МЗС заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст.

На це вона відповіла, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації (Байдена. – Ред.). З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", – сказала речниця.

Читайте: Рубіо озвучив втрати РФ на фронті від початку року: В України значно менші

Водночас вона наголосила, що Дональд Трамп засудив ескалацію російських атак, які вона назвала "огидними".

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – сказала Брюс.

Вона повторила, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.

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Нагадаємо Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.

Автор: 

Держдепартамент США (1657) Лавров Сергій (1625) Рубіо Марко (245)


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Топ коментарі
+2
Ну побалакали. Вас знову послали.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
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10.07.2025 22:52 Відповісти
+2
Побалакав - і шо він добився - шо він взнав нового? - кацапи не міняються
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10.07.2025 22:54 Відповісти
+1
Ага! Ось чому Зеленського тоді виставили з білого дому.
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
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10.07.2025 22:52 Відповісти
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Шура, Нє дєлайте сєбє нєрви!

Відразу до пвдвалу!
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10.07.2025 23:10 Відповісти
Ага! Ось чому Зеленського тоді виставили з білого дому.
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
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10.07.2025 22:52 Відповісти
Ну побалакали. Вас знову послали.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
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10.07.2025 22:52 Відповісти
Та нащо полуміри, хай одразу насре. Все одно диктатор диктатору ока не виклює.
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10.07.2025 22:55 Відповісти
Всі умови тепер - найкращі для України, якщо вони передбачають її існування. Нє?
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10.07.2025 22:57 Відповісти
Побалакав - і шо він добився - шо він взнав нового? - кацапи не міняються
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10.07.2025 22:54 Відповісти
А ніхто на Заході особливо і не скривав що Україну розділять на сфери впливу. Просто одурманені цертральним сигналом співвітчизники не хотіли цього чути.
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10.07.2025 22:58 Відповісти
Ви дуже помітні - вльот - пишіть Сашко Дніпро 3.5
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10.07.2025 23:15 Відповісти
А Ізраїль теж розділять на сфери впливу?
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11.07.2025 00:09 Відповісти
не приховував
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11.07.2025 00:14 Відповісти
США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент"

Ані двірника, ані сантехніка не минай. Знов таки, рот постійно провітрюється!
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10.07.2025 23:00 Відповісти
Чувак Алекс Скела сходи проспись та обернись.
Скоріше за все Україна віддає 4-5 областей, США отримує російські нафтогазові ресурси і перепродає їх в Європу. Ми спочатку вибили їх з того ринку а тепер повертаємо назад, хіба що трохи стерлись.
Передай привіт ЗЕлідору.
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10.07.2025 23:05 Відповісти
????!!!! Які аналітики пропадають...
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10.07.2025 23:14 Відповісти
Може Рубіо ще лавровові стайні вичистив?
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10.07.2025 23:15 Відповісти
 
 