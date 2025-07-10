В Держдепі пояснили зустріч Рубіо та Лаврова: Потрібно розмовляти з усіма в будь-який момент
Держсекретар Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Брюс попросили пояснити, чому глава російського МЗС заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як Росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст.
На це вона відповіла, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації (Байдена. – Ред.). З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", – сказала речниця.
Водночас вона наголосила, що Дональд Трамп засудив ескалацію російських атак, які вона назвала "огидними".
"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – сказала Брюс.
Вона повторила, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.
Нагадаємо Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.
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Відразу до пвдвалу!
ЛИЦЕМІРИ ДРАНІ.
Що ще має зробити ху-йло - помочиться Трампу на чуба?
Ані двірника, ані сантехніка не минай. Знов таки, рот постійно провітрюється!
Скоріше за все Україна віддає 4-5 областей, США отримує російські нафтогазові ресурси і перепродає їх в Європу. Ми спочатку вибили їх з того ринку а тепер повертаємо назад, хіба що трохи стерлись.
Передай привіт ЗЕлідору.