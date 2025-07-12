РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
948 0

ПВО работает в Киеве по вражеским беспилотникам

ппо

В ночь на 12 июля в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 01:31.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. В ряде областей раздавались взрывы, работала ПВО.

Читайте также: Силы ПВО работают в Киеве на фоне атаки российских беспилотников

Автор: 

Киев (25864) ПВО (2936) Шахед (1288)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 