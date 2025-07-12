ПВО работает в Киеве по вражеским беспилотникам

В ночь на 12 июля в Киеве работали Силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 01:31.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. В ряде областей раздавались взрывы, работала ПВО.

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