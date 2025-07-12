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Новини Атака безпілотників на Київ
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ППО працює в Києві по ворожих безпілотниках

ппо

У ніч на 12 липня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - повідомив Кличко о 01:31.

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. У низці областей лунали вибухи, працювала ППО.

Читайте також: Сили ППО працюють у Києві на тлі атаки російських безпілотників

Автор: 

Київ (19866) ППО (3379) Шахед (1291)


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