ППО працює в Києві по ворожих безпілотниках
У ніч на 12 липня в Києві працювали Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - повідомив Кличко о 01:31.
Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. У низці областей лунали вибухи, працювала ППО.
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