За сутки на фронте 186 боевых столкновений. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Покровское направление остается самым горячим. За сутки там зафиксировано 63 штурма врага. Всего за прошедшие сутки - 186 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросил 135 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5535 обстрелов, из них 80 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3390 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великий Бурлук, Перовское, Отрадное, Ольховатка Харьковской области; Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово, Покровск Донецкой области; Январское, Великомихайловка Днепропетровской области; Полтавка, Гуляйполе, Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Львовское, Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 359 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодязи и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил пять атак на позиции наших подразделений в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Ореховое, Алексеевка, Малиновка, Лысовка, Шевченко и в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1070 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

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