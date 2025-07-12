За добу на фронті 186 бойових зіткнень. Третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Покровський напрямок залишається найгарячішим. За добу там зафіксовано 63 штурми ворога. Загалом протягом минулої доби - 186 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинув 135 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5535 обстрілів, з них 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3390 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ Донецької області; Січневе, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Львове, Ольгівка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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