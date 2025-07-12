Украинские воины уничтожили операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти годовалого ребенка в Херсонской области, - Генштаб

Силы обороны определили направление запуска ударного дрона, который атаковал жилой дом в Правдино на Херсонщине, вследствие чего погиб годовалый мальчик и была ранена его бабушка, и уничтожили операторов вражеских дронов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской громады Херсонской области вследствие удара российского БпЛА "Молния" погиб годовалый Дима, а его бабушка получила ранения.

"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба.

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Отмечается, что было определено направление запуска ударного дрона "Молния", который атаковал жилой дом в Правдино, - это район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

"В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.

Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!" - подчеркнули в Генштабе.

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