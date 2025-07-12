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Новости обстрелы Херсонщины Убийство детей
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Украинские воины уничтожили операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти годовалого ребенка в Херсонской области, - Генштаб

Украинские воины уничтожили операторов вражеских ударных дронов

Силы обороны определили направление запуска ударного дрона, который атаковал жилой дом в Правдино на Херсонщине, вследствие чего погиб годовалый мальчик и была ранена его бабушка, и уничтожили операторов вражеских дронов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской громады Херсонской области вследствие удара российского БпЛА "Молния" погиб годовалый Дима, а его бабушка получила ранения.

"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": New York Post опубликовало на обложке фото убитого россиянами годовалого украинского мальчика

Отмечается, что было определено направление запуска ударного дрона "Молния", который атаковал жилой дом в Правдино, - это район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

"В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.

Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!" - подчеркнули в Генштабе.

Также читайте: Рашисты ударили дроном по селу на Херсонщине: погиб годовалый мальчик

Автор: 

Генштаб ВС (6645) дети (6628) Херсонская область (5009) Херсонский район (438) Правдино (2)


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Топ комментарии
+8
Суки варвари рашиські здохніть,смерть окупантам і найкривавішому терористу злочинцю путіну.
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12.07.2025 17:56 Ответить
+6
Гарна новина-знищивщим рашистських вбивць респект...
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12.07.2025 17:53 Ответить
+5
Наші Воїни молодці та
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
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12.07.2025 17:57 Ответить
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Гарна новина-знищивщим рашистських вбивць респект...
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12.07.2025 17:53 Ответить
Одного не пойму - бачили, куди цілили... Невже не розуміли?І Дитя чим винне? І після ЦЬОГО їх жаліть треба?!!! ЛЮДОЇДИ.... У мене троє внуків - І піс,ля подібного руки ********* ... Не зможу вже, реально, воювать - нога протезована, і не можу бігать після 2016-го. Але кулеметом справляться здатен...НЕ ПРОЙДУТЬ,,, "НО ПАСАРАН!!!"
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12.07.2025 18:29 Ответить
вони просто людожери-кацапи.
Дитина ч пелікани їм пох.
Мені жаль що ви цього за майже 12 років війни цього ще не зрозуміли?
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12.07.2025 18:50 Ответить
Суки варвари рашиські здохніть,смерть окупантам і найкривавішому терористу злочинцю путіну.
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12.07.2025 17:56 Ответить
Не здохнуть просто так.
потрібно кожному вбити хочаб 4 московита, найкращі з українців повинні вбити щонайменше 8 штук
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12.07.2025 18:05 Ответить
Наші Воїни молодці та
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
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12.07.2025 17:57 Ответить
Ну якщо вони там сиділи й далі ..а вони нажаль часто змінюють локацію
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12.07.2025 17:58 Ответить
Вам би в розвідці, та бути аналітиком!!
Але, то таке… Смерть, окупантам з московії в Україні та Оманський нечисті з опу !
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
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12.07.2025 18:02 Ответить
тільки не пишіть що помстилися за смерть немовля це виглядає так ніби без смертей не воюють. Виходить дурня
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12.07.2025 18:04 Ответить
Слава ЗСУ!
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12.07.2025 18:18 Ответить
 
 