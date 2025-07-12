Украинские воины уничтожили операторов вражеских ударных дронов, причастных к смерти годовалого ребенка в Херсонской области, - Генштаб
Силы обороны определили направление запуска ударного дрона, который атаковал жилой дом в Правдино на Херсонщине, вследствие чего погиб годовалый мальчик и была ранена его бабушка, и уничтожили операторов вражеских дронов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", - говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской громады Херсонской области вследствие удара российского БпЛА "Молния" погиб годовалый Дима, а его бабушка получила ранения.
"В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что было определено направление запуска ударного дрона "Молния", который атаковал жилой дом в Правдино, - это район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.
"В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось.
Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!" - подчеркнули в Генштабе.
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Дитина ч пелікани їм пох.
Мені жаль що ви цього за майже 12 років війни цього ще не зрозуміли?
потрібно кожному вбити хочаб 4 московита, найкращі з українців повинні вбити щонайменше 8 штук
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
Але, то таке… Смерть, окупантам з московії в Україні та Оманський нечисті з опу !
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!