Українські воїни знищили операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті однорічної дитини на Херсонщині, - Генштаб

Сили оборони визначили напрямок запуску ударного дрона, який атакував житловий будинок у Правдиному на Херсонщині, унаслідок чого загинув однорічний хлопчик і була поранена його бабуся, і знищили операторів ворожих дронів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся дістала поранення.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Зазначається, що було визначено напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, – це район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!" - наголосили в Генштабі.

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