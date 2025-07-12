Українські воїни знищили операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті однорічної дитини на Херсонщині, - Генштаб
Сили оборони визначили напрямок запуску ударного дрона, який атакував житловий будинок у Правдиному на Херсонщині, унаслідок чого загинув однорічний хлопчик і була поранена його бабуся, і знищили операторів ворожих дронів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі нагадали, що 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся дістала поранення.
"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Зазначається, що було визначено напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, – це район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.
"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.
Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!" - наголосили в Генштабі.
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Дитина ч пелікани їм пох.
Мені жаль що ви цього за майже 12 років війни цього ще не зрозуміли?
потрібно кожному вбити хочаб 4 московита, найкращі з українців повинні вбити щонайменше 8 штук
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
Але, то таке… Смерть, окупантам з московії в Україні та Оманський нечисті з опу !
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!