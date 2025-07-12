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Новини обстріли Херсонщини Вбивство дітей
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Українські воїни знищили операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті однорічної дитини на Херсонщині, - Генштаб

Українські воїни знищили операторів ворожих ударних дронів

Сили оборони визначили напрямок запуску ударного дрона, який атакував житловий будинок у Правдиному на Херсонщині, унаслідок чого загинув однорічний хлопчик і була поранена його бабуся, і знищили операторів ворожих дронів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся дістала поранення.

"На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Зазначається, що було визначено напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, – це район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося.

Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!" - наголосили в Генштабі.

Також читайте: Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик

Автор: 

Генштаб ЗС (6947) діти (5204) Херсонська область (6001) Херсонський район (447) Правдине (2)


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Топ коментарі
+10
Суки варвари рашиські здохніть,смерть окупантам і найкривавішому терористу злочинцю путіну.
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12.07.2025 17:56 Відповісти
+7
Гарна новина-знищивщим рашистських вбивць респект...
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12.07.2025 17:53 Відповісти
+6
Наші Воїни молодці та
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
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12.07.2025 17:57 Відповісти
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Гарна новина-знищивщим рашистських вбивць респект...
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12.07.2025 17:53 Відповісти
Одного не пойму - бачили, куди цілили... Невже не розуміли?І Дитя чим винне? І після ЦЬОГО їх жаліть треба?!!! ЛЮДОЇДИ.... У мене троє внуків - І піс,ля подібного руки ********* ... Не зможу вже, реально, воювать - нога протезована, і не можу бігать після 2016-го. Але кулеметом справляться здатен...НЕ ПРОЙДУТЬ,,, "НО ПАСАРАН!!!"
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12.07.2025 18:29 Відповісти
вони просто людожери-кацапи.
Дитина ч пелікани їм пох.
Мені жаль що ви цього за майже 12 років війни цього ще не зрозуміли?
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12.07.2025 18:50 Відповісти
Суки варвари рашиські здохніть,смерть окупантам і найкривавішому терористу злочинцю путіну.
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12.07.2025 17:56 Відповісти
Не здохнуть просто так.
потрібно кожному вбити хочаб 4 московита, найкращі з українців повинні вбити щонайменше 8 штук
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12.07.2025 18:05 Відповісти
Наші Воїни молодці та
щира подака Вам , дорогі наші хлопці за те ,
що так швидко помстилися за янголятко ,
яке ті варвари вбили 🥲
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12.07.2025 17:57 Відповісти
Ну якщо вони там сиділи й далі ..а вони нажаль часто змінюють локацію
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12.07.2025 17:58 Відповісти
Вам би в розвідці, та бути аналітиком!!
Але, то таке… Смерть, окупантам з московії в Україні та Оманський нечисті з опу !
АРМІЯ!! МОВА!! ВІРА!!
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12.07.2025 18:02 Відповісти
тільки не пишіть що помстилися за смерть немовля це виглядає так ніби без смертей не воюють. Виходить дурня
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12.07.2025 18:04 Відповісти
Слава ЗСУ!
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12.07.2025 18:18 Відповісти
Віримо.
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12.07.2025 19:04 Відповісти
 
 