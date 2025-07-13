Удар РФ по Новоданиловке в Запорожской области: в разрушенном доме обнаружили тело женщины, под завалами может находиться еще один человек

Тело 77-летней женщины, погибшей в результате вражеской атаки, обнаружили сегодня в Ореховской громаде Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.



"Россияне ежедневно бьют по прифронтовым населенным пунктам, превращая дома в руины. Во время обстрела Новоданиловки, произошедшего накануне, были разрушены частные дома. В одном из них нашли тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что под завалами может находиться еще один человек.

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Напомним, вчера, 12 июля, российские войска ударили артиллерией по Новоданиловке в Запорожской области, в результате чего 66-летний мужчина получил ранения