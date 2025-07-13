Удар РФ по Новоданилівці на Запоріжжі: у зруйнованій оселі виявили тіло жінки, під завалами може перебувати ще одна людина

Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили сьогодні в Оріхівській громаді Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.



"Росіяни щодня б'ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючі будинки на руїни. Під час обстрілу Новоданилівки, що стався напередодні, були зруйновані приватні оселі. В одній з них знайшли тіло загиблої жінки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під завалами може перебувати ще одна людина.

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Нагадаємо, учора, 12 липня, російські війська вдарили артилерією по Новоданилівці в Запорізькій області, унаслідок чого 66-річний чоловік дістав поранення