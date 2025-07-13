Эстония впервые провела боевые стрельбы из HIMARS
Военные Эстонии впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода
Известно, что первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS состоялись в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа.
Военные говорят, что все ракеты "успешно" поразили морские цели на расстоянии до 15 км.
"Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS", - отметили в эстонском Минобороны.
В военном ведомстве Эстонии назвали стрельбы "историческим событием".
Ранее сообщалось, что в апреле в Эстонию на авиабазу Эмари доставлены шесть установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
13 июня минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине дополнительных артиллерийских боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль