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Новости
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Эстония впервые провела боевые стрельбы из HIMARS

HIMARS

Военные Эстонии впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

Известно, что первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS состоялись в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа.

Военные говорят, что все ракеты "успешно" поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

"Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS", - отметили в эстонском Минобороны.

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В военном ведомстве Эстонии назвали стрельбы "историческим событием".

Ранее сообщалось, что в апреле в Эстонию на авиабазу Эмари доставлены шесть установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

13 июня минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине дополнительных артиллерийских боеприпасов.

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Автор: 

Эстония (1469) HIMARS (291)


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Промахнулись - чи шо
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13.07.2025 16:51 Ответить
По кому ?
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13.07.2025 16:52 Ответить
по московитам
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13.07.2025 17:04 Ответить
О, нормас...Навчайтеся. Згодиться
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13.07.2025 17:05 Ответить
Військові Естонії переводять добро. Бойові стрільби потрібно проводити в Україні. Оформляйте командировку і вам покажуть куди стріляти.
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13.07.2025 17:19 Ответить
В Україні їм покажуть головне - що треба робити, аби добратися до позиції неушкодженими, а після залпу залишити живими та зберегти техніку.
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13.07.2025 17:39 Ответить
Пропонуємо використовувати Україну, відстрелялись та додому
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13.07.2025 17:21 Ответить
И побольше баллистики Атакамсов пусть захватят,скучно им не будет.
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13.07.2025 17:43 Ответить
 
 