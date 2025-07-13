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Естонія вперше провела бойові стрільби з HIMARS

HIMARS

Військові Естонії вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Відомо, що перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відбулись у п’ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа.

Військові кажуть, що всі ракети "успішно" вразили морські цілі на відстані до 15 км.

"Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS", – зазначили в естонському Міноборони.

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У військовому відомстві Естонії назвали стрільби "історичною подією".

Раніше повідомлялося, що у квітні до Естонії на авіабазу Емарі доставлено шість установок реактивних систем залпового вогню HIMARS.

13 червня міноборони Естонії повідомило про передачу Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

Також читайте: Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

Автор: 

Естонія (1662) HIMARS (312)


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Промахнулись - чи шо
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13.07.2025 16:51 Відповісти
По кому ?
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13.07.2025 16:52 Відповісти
по московитам
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13.07.2025 17:04 Відповісти
О, нормас...Навчайтеся. Згодиться
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13.07.2025 17:05 Відповісти
Військові Естонії переводять добро. Бойові стрільби потрібно проводити в Україні. Оформляйте командировку і вам покажуть куди стріляти.
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13.07.2025 17:19 Відповісти
Пропонуємо використовувати Україну, відстрелялись та додому
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13.07.2025 17:21 Відповісти
 
 