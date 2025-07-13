Естонія вперше провела бойові стрільби з HIMARS

Військові Естонії вперше провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Відомо, що перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відбулись у п’ятницю, 11 липня, на естонському острові Сааремаа.

Військові кажуть, що всі ракети "успішно" вразили морські цілі на відстані до 15 км.

"Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS", – зазначили в естонському Міноборони.

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У військовому відомстві Естонії назвали стрільби "історичною подією".

Раніше повідомлялося, що у квітні до Естонії на авіабазу Емарі доставлено шість установок реактивних систем залпового вогню HIMARS.

13 червня міноборони Естонії повідомило про передачу Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

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