Подозреваемому по делу о хищении денег на покупку формы для ВСУ Балыкину уменьшили залог с 136 млн грн до почти 10 млн грн

Суд уменьшил залог бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны Украины Роману Балыкину, который является одним из подозреваемых по делу о хищении денег на покупке формы для ВСУ, с 136 000 000 гривен до 9 992 400 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, 4 июня 2024 года Национальной полицией были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о мошенническом завладении бюджетными средствами при поставке компанией нерезидентом Sinclair & Wilde LTD (США) форменной одежды для нужд вооруженных сил Украины по договорам на общую сумму 34 930 400 долларов США (эквивалент на момент заключения договоров - 1,3 млрд.грн.).

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По информации источников, следствие установило, что с целью завладения бюджетными средствами при заказе более 1 000 000 единиц комплектов одежды, бывший советник экс-заместителя Министра обороны - Роман Балыкин вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов - Игорем Франчуком и мошенником международного уровня, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии - Соломон Филипп (гражданин Израиля, Франции и Гвинеи), который для выполнения заказа подобрал текстильный холдинг Barer Corporate (Турция) и обещал его руководителям содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками. Также в сделке фигурируют сын бывшего депутата - Ярослав Франчук и народный депутат Украины Андрей Лопушанский.

Соломон Филипп заключил с Министерством обороны Украины пять сделок по завышенной цене на сумму 35 миллионов долларов США от имени подконтрольной ему компании, при себестоимости выполнения работ 25 600 000 долларов. Полученные более 10 млн долл. на разнице стоимости закупки, планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и экс-чиновниками оборонного ведомства.

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29 сентября 2024 года Балыкину была избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с правом залога в сумме 136 000 000 грн.

Но уже 25 мая 2025 года Постановлением Печерского районного суда города Киева продлен срок меры пресечения в виде содержания, а размер залога был уменьшен до 9 992 400 грн. Прокурором по делу выступил Игорь Левошко.

28 мая жена Балыкина Оксана внесла за него залог в полном размере.

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