РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Закупки одежды для ВСУ Скандалы с закупками для ВСУ
1 191 26

Подозреваемому по делу о хищении денег на покупку формы для ВСУ Балыкину уменьшили залог с 136 млн грн до почти 10 млн грн

Роман Балыкин

Суд уменьшил залог бывшему советнику экс-заместителя Министра обороны Украины Роману Балыкину, который является одним из подозреваемых по делу о хищении денег на покупке формы для ВСУ, с 136 000 000 гривен до 9 992 400 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, 4 июня 2024 года Национальной полицией были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о мошенническом завладении бюджетными средствами при поставке компанией нерезидентом Sinclair & Wilde LTD (США) форменной одежды для нужд вооруженных сил Украины по договорам на общую сумму 34 930 400 долларов США (эквивалент на момент заключения договоров - 1,3 млрд.грн.).

Читайте также: Выманили у застройщика более $2 млн за землю для жилья военных: на Тернопольщине разоблачены аферисты, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

По информации источников, следствие установило, что с целью завладения бюджетными средствами при заказе более 1 000 000 единиц комплектов одежды, бывший советник экс-заместителя Министра обороны - Роман Балыкин вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов - Игорем Франчуком и мошенником международного уровня, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии - Соломон Филипп (гражданин Израиля, Франции и Гвинеи), который для выполнения заказа подобрал текстильный холдинг Barer Corporate (Турция) и обещал его руководителям содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками. Также в сделке фигурируют сын бывшего депутата - Ярослав Франчук и народный депутат Украины Андрей Лопушанский.

Соломон Филипп заключил с Министерством обороны Украины пять сделок по завышенной цене на сумму 35 миллионов долларов США от имени подконтрольной ему компании, при себестоимости выполнения работ 25 600 000 долларов. Полученные более 10 млн долл. на разнице стоимости закупки, планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и экс-чиновниками оборонного ведомства.

Читайте: Нардепу Шевченко объявлено очередное подозрение в мошенничестве, - СБУ

29 сентября 2024 года Балыкину была избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с правом залога в сумме 136 000 000 грн.

Но уже 25 мая 2025 года Постановлением Печерского районного суда города Киева продлен срок меры пресечения в виде содержания, а размер залога был уменьшен до 9 992 400 грн. Прокурором по делу выступил Игорь Левошко.

28 мая жена Балыкина Оксана внесла за него залог в полном размере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $20 тыс. гарантировал работу в ГБР: харьковчанина будут судить за мошенничество. ФОТО

Автор: 

залог (526) мошенничество (1258) закупки (786) ВСУ (6755)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
украл 10 млн дол., застава 10 млн грн., хороший навар
показать весь комментарий
13.07.2025 19:31 Ответить
+5
Добре що не ухилєс, так би отримав 5 років без усяких застав. Вистачило розуму лише 400 лямів гривень вкрасти в ЗСУ, а не по тяжкій статті піти.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:38 Ответить
+4
За таке розстріл по законам військового часу, в вони застави тасують..
показать весь комментарий
13.07.2025 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділився, бо не жадібний
показать весь комментарий
13.07.2025 19:23 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2025 19:28 Ответить
За розкрадання не застава а розстріл.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:29 Ответить
украл 10 млн дол., застава 10 млн грн., хороший навар
показать весь комментарий
13.07.2025 19:31 Ответить
И на следующий год тендер выиграет, как-никак уже не чужие люди
показать весь комментарий
13.07.2025 19:52 Ответить
и заставу можно сразу предоплатой, за несколько тендеров вперед
показать весь комментарий
13.07.2025 19:55 Ответить
Люди перевірені, згуртовані спільною боротьбою за грошові знаки...
показать весь комментарий
13.07.2025 20:26 Ответить
За таке розстріл по законам військового часу, в вони застави тасують..
показать весь комментарий
13.07.2025 19:31 Ответить
Да не расстреливать или сажать надо,а с автоматом и четырьмя рожками на штурм пидаров, выживет до конца войны хорошо нет ,туда ему и дорога. Просто надо что бы эти скоты прочувствовали на себе страх и отчаяние пацанов которых они кинули.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:38 Ответить
Соус Тартар курує суди та правоохоронців.

Не думаю, що йому, чи комусь з інших дефективних менеджерів ЗЄ це треба. Скоріше за все, просто їм занесли і дуже попросили.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:14 Ответить
За долю малую...від баришів.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:36 Ответить
Добре що не ухилєс, так би отримав 5 років без усяких застав. Вистачило розуму лише 400 лямів гривень вкрасти в ЗСУ, а не по тяжкій статті піти.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:38 Ответить
а чого ви так, йому можуть умовний термін дати і заборонити працювати на державній службі, що для таких як він гірше смерті.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:40 Ответить
Прелєстно!..
показать весь комментарий
13.07.2025 19:40 Ответить
"Інфляція")))
показать весь комментарий
13.07.2025 19:41 Ответить
Яких суддів треба звільнити: тих, хто приймав рішення про 136 млн. чи тих, хто про 10 млн.
Ну, хтось же повинен здриснуть з пляжу !!!
показать весь комментарий
13.07.2025 19:42 Ответить
А якщо б у слідчих матеріалах фігурувало прізвище Порошенка, то застава була б мінімум 300млн, а потім зменшили б до 190млн.
Як приклад - співробітники служби охорони при Порошенку
Зате своїм, таким, як Крупа чи ось це тіло скоро ще й доплачувать з бюджету будуть...

Р - рівність!
показать весь комментарий
13.07.2025 19:42 Ответить
От цікаво,скільки ця бидлота буде провокувать народ,вкрав 10лямів в доларах,вніс заставу в 9,9лямів в гривнях,іди відпочивай.Коли ця ******* вже нажреться,невже люди згодні терпіти цей *******.
показать весь комментарий
13.07.2025 19:46 Ответить
А шо, є такі фірми, які продають товар по собівартості? )
показать весь комментарий
13.07.2025 19:51 Ответить
Так він марахфон дивиться, могли одразу відпустити і нагородити за незламність
показать весь комментарий
13.07.2025 19:56 Ответить
Але вже 25 травня 2025 року Ухвалою Печерського районного суду міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання, а розмір застави було зменшено до 9 992 400 грн….

Может судей пора отстреливать ???
Они ж рассадник коррупции!
показать весь комментарий
13.07.2025 20:02 Ответить
А знаєте для чого ця клоунада. Щоб скоренько гниду засудити, дати умовно і кінці в воду. Бо коли буде нова влада, то чувак може сісти на 12р і здати боса, а так скоренько провести суд, так як заново по цій справі судити гниду не можна.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:14 Ответить
Навіть не дивно.
Украли і порішали...
показать весь комментарий
13.07.2025 20:36 Ответить
Странно.
думал оп вислюка его наградит героем расеи.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:49 Ответить
 
 