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Новини Закупівлі одягу для ЗСУ Скандали із закупівлями для ЗСУ
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Підозрюваному у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ Баликіну зменшили заставу з 136 млн грн до майже 10 млн грн

Роман Баликін

Суд зменшив заставу колишньому раднику ексзаступника Міністра оборони України Роману Баликіну, який є одним з підозрюваних у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ, з 136 000 000 гривень до 9 992 400 гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, 4 червня 2024 року Національною поліцією були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про шахрайське заволодіння бюджетними коштами під час постачання компанією нерезидентом Sinclair & Wilde LTD (США) форменого одягу для потреб збройних сил України за договорами на загальну суму 34 930 400 доларів США (еквівалент на час укладення договорів – 1,3 млрд.грн.). 

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За інформацією джерел, слідство встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами при замовленні понад 1 000 000 одиниць комплектів одягу, колишній радник екс-заступника Міністра оборони - Роман Баликін вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань - Ігорем Франчуком та шахраєм міжнародного рівня, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччини та Індонезії - Соломон Філіп (громадянин Ізраїлю, Франції та Гвінеї), який для виконання замовлення підібрав текстильний холдинг Barer Corporate (Туреччина) та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам з впливовими українськими чиновниками та політиками. Також в оборудці фігурують син колишнього депутата - Ярослав Франчук і народний депутат України Андрій Лопушанський.

Соломон Філіп уклав з Міністерством оборони України  п’ять угод за завищеною ціною на суму 35 мільйонів доларів США від імені підконтрольної йому компанії, при собівартості виконання робіт 25 600 000 доларів. Отримані понад 10 млн дол. на різниці вартості закупівлі, планували розділити між всіма учасниками злочинної схеми, зокрема, й експосадовцями оборонного відомства.

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29 вересня 2024 року Баликіну було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб з правом застави у сумі 136 000 000 грн..

Але вже 25 травня 2025 року Ухвалою Печерського районного суду міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання, а розмір застави було зменшено до 9 992 400 грн. Прокурором у справі виступив Ігор Левошко.

28 травня дружина Баликіна Оксана внесла за нього заставу у повному розмірі.

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Автор: 

застава (698) шахрайство (1129) закупівлі (3489) ЗСУ (7738)


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Топ коментарі
+10
украл 10 млн дол., застава 10 млн грн., хороший навар
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13.07.2025 19:31 Відповісти
+5
Добре що не ухилєс, так би отримав 5 років без усяких застав. Вистачило розуму лише 400 лямів гривень вкрасти в ЗСУ, а не по тяжкій статті піти.
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13.07.2025 19:38 Відповісти
+4
За таке розстріл по законам військового часу, в вони застави тасують..
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13.07.2025 19:31 Відповісти
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13.07.2025 19:23 Відповісти
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13.07.2025 19:28 Відповісти
За розкрадання не застава а розстріл.
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13.07.2025 19:29 Відповісти
украл 10 млн дол., застава 10 млн грн., хороший навар
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13.07.2025 19:31 Відповісти
И на следующий год тендер выиграет, как-никак уже не чужие люди
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13.07.2025 19:52 Відповісти
и заставу можно сразу предоплатой, за несколько тендеров вперед
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13.07.2025 19:55 Відповісти
Люди перевірені, згуртовані спільною боротьбою за грошові знаки...
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13.07.2025 20:26 Відповісти
За таке розстріл по законам військового часу, в вони застави тасують..
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13.07.2025 19:31 Відповісти
Да не расстреливать или сажать надо,а с автоматом и четырьмя рожками на штурм пидаров, выживет до конца войны хорошо нет ,туда ему и дорога. Просто надо что бы эти скоты прочувствовали на себе страх и отчаяние пацанов которых они кинули.
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13.07.2025 19:38 Відповісти
Соус Тартар курує суди та правоохоронців.

Не думаю, що йому, чи комусь з інших дефективних менеджерів ЗЄ це треба. Скоріше за все, просто їм занесли і дуже попросили.
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13.07.2025 20:14 Відповісти
За долю малую...від баришів.
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13.07.2025 19:36 Відповісти
Добре що не ухилєс, так би отримав 5 років без усяких застав. Вистачило розуму лише 400 лямів гривень вкрасти в ЗСУ, а не по тяжкій статті піти.
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13.07.2025 19:38 Відповісти
а чого ви так, йому можуть умовний термін дати і заборонити працювати на державній службі, що для таких як він гірше смерті.
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13.07.2025 19:40 Відповісти
Прелєстно!..
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13.07.2025 19:40 Відповісти
"Інфляція")))
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13.07.2025 19:41 Відповісти
Яких суддів треба звільнити: тих, хто приймав рішення про 136 млн. чи тих, хто про 10 млн.
Ну, хтось же повинен здриснуть з пляжу !!!
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13.07.2025 19:42 Відповісти
А якщо б у слідчих матеріалах фігурувало прізвище Порошенка, то застава була б мінімум 300млн, а потім зменшили б до 190млн.
Як приклад - співробітники служби охорони при Порошенку
Зате своїм, таким, як Крупа чи ось це тіло скоро ще й доплачувать з бюджету будуть...

Р - рівність!
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13.07.2025 19:42 Відповісти
От цікаво,скільки ця бидлота буде провокувать народ,вкрав 10лямів в доларах,вніс заставу в 9,9лямів в гривнях,іди відпочивай.Коли ця ******* вже нажреться,невже люди згодні терпіти цей *******.
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13.07.2025 19:46 Відповісти
А шо, є такі фірми, які продають товар по собівартості? )
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13.07.2025 19:51 Відповісти
Так він марахфон дивиться, могли одразу відпустити і нагородити за незламність
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13.07.2025 19:56 Відповісти
Але вже 25 травня 2025 року Ухвалою Печерського районного суду міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання, а розмір застави було зменшено до 9 992 400 грн….

Может судей пора отстреливать ???
Они ж рассадник коррупции!
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13.07.2025 20:02 Відповісти
А знаєте для чого ця клоунада. Щоб скоренько гниду засудити, дати умовно і кінці в воду. Бо коли буде нова влада, то чувак може сісти на 12р і здати боса, а так скоренько провести суд, так як заново по цій справі судити гниду не можна.
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13.07.2025 20:14 Відповісти
не буде нової влади, ще років 10(
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13.07.2025 20:55 Відповісти
Навіть не дивно.
Украли і порішали...
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13.07.2025 20:36 Відповісти
Странно.
думал оп вислюка его наградит героем расеи.
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13.07.2025 20:49 Відповісти
 
 