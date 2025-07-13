Підозрюваному у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ Баликіну зменшили заставу з 136 млн грн до майже 10 млн грн

Суд зменшив заставу колишньому раднику ексзаступника Міністра оборони України Роману Баликіну, який є одним з підозрюваних у справі про розкрадання грошей на купівлі форми для ЗСУ, з 136 000 000 гривень до 9 992 400 гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, 4 червня 2024 року Національною поліцією були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про шахрайське заволодіння бюджетними коштами під час постачання компанією нерезидентом Sinclair & Wilde LTD (США) форменого одягу для потреб збройних сил України за договорами на загальну суму 34 930 400 доларів США (еквівалент на час укладення договорів – 1,3 млрд.грн.).

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За інформацією джерел, слідство встановило, що з метою заволодіння бюджетними коштами при замовленні понад 1 000 000 одиниць комплектів одягу, колишній радник екс-заступника Міністра оборони - Роман Баликін вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань - Ігорем Франчуком та шахраєм міжнародного рівня, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччини та Індонезії - Соломон Філіп (громадянин Ізраїлю, Франції та Гвінеї), який для виконання замовлення підібрав текстильний холдинг Barer Corporate (Туреччина) та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам з впливовими українськими чиновниками та політиками. Також в оборудці фігурують син колишнього депутата - Ярослав Франчук і народний депутат України Андрій Лопушанський.

Соломон Філіп уклав з Міністерством оборони України п’ять угод за завищеною ціною на суму 35 мільйонів доларів США від імені підконтрольної йому компанії, при собівартості виконання робіт 25 600 000 доларів. Отримані понад 10 млн дол. на різниці вартості закупівлі, планували розділити між всіма учасниками злочинної схеми, зокрема, й експосадовцями оборонного відомства.

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29 вересня 2024 року Баликіну було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб з правом застави у сумі 136 000 000 грн..

Але вже 25 травня 2025 року Ухвалою Печерського районного суду міста Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання, а розмір застави було зменшено до 9 992 400 грн. Прокурором у справі виступив Ігор Левошко.

28 травня дружина Баликіна Оксана внесла за нього заставу у повному розмірі.

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