Украина рассчитывает на председательство Дании в ЕС и ее лидерство в продвижении необходимых решений, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС в онлайн-формате, где намерен призвать к усилению Украины и всей Европы.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, Сибига поблагодарил Каи Каллас за приглашение присоединиться к заседанию Совета ЕС по иностранным делам онлайн, которое состоится во вторник, 15 июля.
Глава украинского МИД подчеркнул, что на заседании Совета ЕС поблагодарит Евросоюз и его страны-члены за поддержку и призовет к смелым шагам для усиления Украины и всей Европы.
"Пришло время ввести жесткие санкции против Москвы и синхронизировать давление с Соединенными Штатами. Мы должны применить все санкции в полной мере, а также лишить Россию нефтяных доходов, которые она использует для войны.
Пришло время усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить инвестиции в украинскую высокотехнологичную оборонную промышленность.
Пришло время обеспечить максимальное трансатлантическое единство, а также единство внутри ЕС. Особенно это касается давно назревших шагов по продвижению вступления Украины в ЕС", - добавил он.
Сибига также отметил, что Украина рассчитывает на датское председательство в ЕС и лидерство Дании в продвижении необходимых решений в сферах обороны, сдерживания и расширения.
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