Україна розраховує на головування Данії в ЄС та її лідерство у просуванні необхідних рішень, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради ЄС в онлайн-форматі, де має намір закликати до посилення України та всієї Європи.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сибіга подякував Каї Каллас за запрошення приєднатися до засідання Ради ЄС у закордонних справах онлайн, яке відбудеться у вівторок, 15 липня.

Глава українського МЗС наголосив, що на засіданні Ради ЄС подякує Євросоюзу та його країнам-членам за підтримку та закличе до сміливих кроків для посилення України та всієї Європи.

"Настав час запровадити жорсткі санкції проти Москви і синхронізувати тиск зі Сполученими Штатами. Ми повинні застосувати всі санкції в повній мірі, а також позбавити Росію нафтових доходів, які вона використовує для війни.

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Настав час посилити протиповітряну оборону України та збільшити інвестиції в українську високотехнологічну оборонну промисловість.

Настав час забезпечити максимальну трансатлантичну єдність, а також єдність всередині ЄС. Особливо це стосується давно назрілих кроків з просування вступу України до ЄС", - додав він.

Сибіга також зауважив, що Україна розраховує на данське головування в ЄС та лідерство Данії у просуванні необхідних рішень у сферах оборони, стримування та розширення.

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