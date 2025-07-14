NYT, несмотря на критику МИД, выпустил репортаж о "вторжении Украины на Курщину" в печатном варианте

Издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины, во время которого журналистку сопровождали боевики "Ахмата". Несмотря на критику МИД Украины материал вышел и в печатном варианте в США.

Об этом сообщило издание Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

Сначала репортаж "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию" был обнародован на сайте издания 12 июля.

Уже 14 июля материал NYT вышел в свет в Соединенных Штатах.

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Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".

В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

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