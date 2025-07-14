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Новости Пропагандистский сюжет NYT из Курщины
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NYT, несмотря на критику МИД, выпустил репортаж о "вторжении Украины на Курщину" в печатном варианте

Издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины, во время которого журналистку сопровождали боевики "Ахмата". Несмотря на критику МИД Украины материал вышел и в печатном варианте в США.

Об этом сообщило издание Еспресо, передает Цензор.НЕТ.

Сначала репортаж "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию" был обнародован на сайте издания 12 июля.

Уже 14 июля материал NYT вышел в свет в Соединенных Штатах.

Пропагандистский репортаж NYT о Курщине вышел в печать

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Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".

В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

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Автор: 

пропаганда (3708) New York Times (49) Курск (1163)


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Топ комментарии
+6
Серега гороховський/горячєв працює !
буде важко
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14.07.2025 14:35 Ответить
+4
НІ ЦІ ЦЕ НЕНАВИСНЕ ДЕМІВСЬКЕ для трампістів - скурвлене . Улюблене у Дона Мердоківське - Ньйорк-Пост
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14.07.2025 14:44 Ответить
+4
Гайтман - типичная русская нацистка. Очень странно, что такая уважаемая газета стала на сторону сторонников нацизма.
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14.07.2025 14:54 Ответить
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Мерзота.
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14.07.2025 14:34 Ответить
Хто?
Той, хто гроші бюджетні розкрадає, замість інформаційну політику про Україну проводити у США І Європі?
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14.07.2025 14:53 Ответить
Серега гороховський/горячєв працює !
буде важко
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14.07.2025 14:35 Ответить
Мразі!!!
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14.07.2025 14:37 Ответить
Кацапські гроші треба відробляти. Така ціна "журналістики".
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14.07.2025 14:42 Ответить
NYT-це улюблене видання Трампа. Думайте…
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14.07.2025 14:43 Ответить
НІ ЦІ ЦЕ НЕНАВИСНЕ ДЕМІВСЬКЕ для трампістів - скурвлене . Улюблене у Дона Мердоківське - Ньйорк-Пост
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14.07.2025 14:44 Ответить
Взагалі-то Трамп казав, що NYT приречено зникнути, бо продукує фейкові новини.
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14.07.2025 14:48 Ответить
Не здивуюся, якщо Трамп сьогодні зробить заяву , посилаючись у т ч й на "демократичне"видання та вдалу СПЕЦОПЕРАЦІЮ КРЕМЛЯ у Курську .
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14.07.2025 15:32 Ответить
Готують світ до звернення Трампа й стають його улюбленим виданням поряд з NP?
Владімір !!! (каже Трамп ) у тєбя пагібают люді , большє чєм у вовків Кієвє- ачніііісь!!! А то как пріменю закон о санкціях, которим мне далі ПРАТІВОВЄСИ в СЕНАТЕ вертеть как циган солнцєм !!!
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14.07.2025 14:43 Ответить
NYT - давно вже перетворилося на дешеве бульварне видання, по його публікаціях завжди чітко видно, в кого зараз смокче редакція.
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14.07.2025 14:44 Ответить
авторка гайтман--,млядь,для людей з таким призвіщем нічого святого нема -тільки гроші,подавись ти ними ***** трахана
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14.07.2025 14:45 Ответить
Може авторка випадково впаде під вагон підземки? Від сорому за скоєну підлість.
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14.07.2025 14:50 Ответить
Гроші не пахнуть - вони ше й не таке можуть видати
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14.07.2025 14:52 Ответить
Гайтман - типичная русская нацистка. Очень странно, что такая уважаемая газета стала на сторону сторонников нацизма.
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14.07.2025 14:54 Ответить


Автор репортажу - Нанна Гайтманн - народилася в м. Ульм (Німеччина) у 1994 році. Її мати росіянка, а батько німець. Здобула освіту в Німеччині, отримавши диплом Ганноверського університету прикладних наук і мистецтв за спеціальністю "Фотожурналістика та документальна фотографія".

Нанна живе у Москві і висвітлює війну в Україні, а також займається довгостроковими проектами, присвяченими взаємодії людей з навколишнім середовищем.
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14.07.2025 15:02 Ответить
ДА ЗДРАВСТУЄТ РАША ТУДЕЙ + ФСБ= к заявлєнію Трамап пріготовілісь!
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14.07.2025 15:35 Ответить
Нацистська ганчірка! Треба якось активнише на таке лайно наїздити!
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14.07.2025 15:41 Ответить
Це або критика така(дипломатична) або МЗС таке
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14.07.2025 15:33 Ответить
Це як вторгнення американців у Нормандію.
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14.07.2025 15:54 Ответить
 
 