NYT, несмотря на критику МИД, выпустил репортаж о "вторжении Украины на Курщину" в печатном варианте
Издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины, во время которого журналистку сопровождали боевики "Ахмата". Несмотря на критику МИД Украины материал вышел и в печатном варианте в США.
Об этом сообщило издание Еспресо, передает Цензор.НЕТ.
Сначала репортаж "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию" был обнародован на сайте издания 12 июля.
Уже 14 июля материал NYT вышел в свет в Соединенных Штатах.
Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".
В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.
В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.
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Той, хто гроші бюджетні розкрадає, замість інформаційну політику про Україну проводити у США І Європі?
буде важко
Владімір !!! (каже Трамп ) у тєбя пагібают люді , большє чєм у вовків Кієвє- ачніііісь!!! А то как пріменю закон о санкціях, которим мне далі ПРАТІВОВЄСИ в СЕНАТЕ вертеть как циган солнцєм !!!
Автор репортажу - Нанна Гайтманн - народилася в м. Ульм (Німеччина) у 1994 році. Її мати росіянка, а батько німець. Здобула освіту в Німеччині, отримавши диплом Ганноверського університету прикладних наук і мистецтв за спеціальністю "Фотожурналістика та документальна фотографія".
Нанна живе у Москві і висвітлює війну в Україні, а також займається довгостроковими проектами, присвяченими взаємодії людей з навколишнім середовищем.