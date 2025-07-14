NYT, попри критику МЗС, випустив репортаж про "вторгнення України на Курщину" в друкованому варіанті

Видання The New York Times оприлюднило репортаж з Курщини, під час якого журналістку супроводжували бойовики "Ахмату". Попри критику МЗС України матеріал вийшов і в друкованому варіанті у США.

Про це повідомило видання Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку репортаж "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію" було оприлюднено на сайті видання 12 липня.

Вже 14 липня матеріал NYT вийшов друком у Сполучених Штатах.

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Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

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