NYT, попри критику МЗС, випустив репортаж про "вторгнення України на Курщину" в друкованому варіанті
Видання The New York Times оприлюднило репортаж з Курщини, під час якого журналістку супроводжували бойовики "Ахмату". Попри критику МЗС України матеріал вийшов і в друкованому варіанті у США.
Про це повідомило видання Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
Спочатку репортаж "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію" було оприлюднено на сайті видання 12 липня.
Вже 14 липня матеріал NYT вийшов друком у Сполучених Штатах.
Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".
У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.
Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.
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Той, хто гроші бюджетні розкрадає, замість інформаційну політику про Україну проводити у США І Європі?
буде важко
Владімір !!! (каже Трамп ) у тєбя пагібают люді , большє чєм у вовків Кієвє- ачніііісь!!! А то как пріменю закон о санкціях, которим мне далі ПРАТІВОВЄСИ в СЕНАТЕ вертеть как циган солнцєм !!!
Автор репортажу - Нанна Гайтманн - народилася в м. Ульм (Німеччина) у 1994 році. Її мати росіянка, а батько німець. Здобула освіту в Німеччині, отримавши диплом Ганноверського університету прикладних наук і мистецтв за спеціальністю "Фотожурналістика та документальна фотографія".
Нанна живе у Москві і висвітлює війну в Україні, а також займається довгостроковими проектами, присвяченими взаємодії людей з навколишнім середовищем.