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Новини Пропагандистський сюжет NYT з Курщини
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NYT, попри критику МЗС, випустив репортаж про "вторгнення України на Курщину" в друкованому варіанті

Видання The New York Times оприлюднило репортаж з Курщини, під час якого журналістку супроводжували бойовики "Ахмату". Попри критику МЗС України матеріал вийшов і в друкованому варіанті у США.

Про це повідомило видання Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку репортаж "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію" було оприлюднено на сайті видання 12 липня.

Вже 14 липня матеріал NYT вийшов друком у Сполучених Штатах.

Пропагандистський репортаж NYT про Курщину вийшов друком

Також читайте: Американський історик О’Брайен про репортаж NYT з Курщини: У 1941 могли б зробити сюжет з військами СС

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

Читайте також: Журналіст Яриш про репортаж NYT з Курщини: Авторку супроводжували бойовики "Ахмат", відомі воєнними злочинами

Автор: 

пропаганда (2835) New York Times (55) Курськ (1175)


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Топ коментарі
+3
НІ ЦІ ЦЕ НЕНАВИСНЕ ДЕМІВСЬКЕ для трампістів - скурвлене . Улюблене у Дона Мердоківське - Ньйорк-Пост
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14.07.2025 14:44 Відповісти
+2
Взагалі-то Трамп казав, що NYT приречено зникнути, бо продукує фейкові новини.
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14.07.2025 14:48 Відповісти
+1
Мерзота.
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14.07.2025 14:34 Відповісти
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Мерзота.
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14.07.2025 14:34 Відповісти
Хто?
Той, хто гроші бюджетні розкрадає, замість інформаційну політику про Україну проводити у США І Європі?
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14.07.2025 14:53 Відповісти
Серега гороховський/горячєв працює !
буде важко
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14.07.2025 14:35 Відповісти
Мразі!!!
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14.07.2025 14:37 Відповісти
Кацапські гроші треба відробляти. Така ціна "журналістики".
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14.07.2025 14:42 Відповісти
NYT-це улюблене видання Трампа. Думайте…
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14.07.2025 14:43 Відповісти
НІ ЦІ ЦЕ НЕНАВИСНЕ ДЕМІВСЬКЕ для трампістів - скурвлене . Улюблене у Дона Мердоківське - Ньйорк-Пост
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14.07.2025 14:44 Відповісти
Взагалі-то Трамп казав, що NYT приречено зникнути, бо продукує фейкові новини.
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14.07.2025 14:48 Відповісти
Готують світ до звернення Трампа й стають його улюбленим виданням поряд з NP?
Владімір !!! (каже Трамп ) у тєбя пагібают люді , большє чєм у вовків Кієвє- ачніііісь!!! А то как пріменю закон о санкціях, которим мне далі ПРАТІВОВЄСИ в СЕНАТЕ вертеть как циган солнцєм !!!
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14.07.2025 14:43 Відповісти
NYT - давно вже перетворилося на дешеве бульварне видання, по його публікаціях завжди чітко видно, в кого зараз смокче редакція.
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14.07.2025 14:44 Відповісти
авторка гайтман--,млядь,для людей з таким призвіщем нічого святого нема -тільки гроші,подавись ти ними ***** трахана
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14.07.2025 14:45 Відповісти
Може авторка випадково впаде під вагон підземки? Від сорому за скоєну підлість.
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14.07.2025 14:50 Відповісти
Гроші не пахнуть - вони ше й не таке можуть видати
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14.07.2025 14:52 Відповісти
Гайтман - типичная русская нацистка. Очень странно, что такая уважаемая газета стала на сторону сторонников нацизма.
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14.07.2025 14:54 Відповісти


Автор репортажу - Нанна Гайтманн - народилася в м. Ульм (Німеччина) у 1994 році. Її мати росіянка, а батько німець. Здобула освіту в Німеччині, отримавши диплом Ганноверського університету прикладних наук і мистецтв за спеціальністю "Фотожурналістика та документальна фотографія".

Нанна живе у Москві і висвітлює війну в Україні, а також займається довгостроковими проектами, присвяченими взаємодії людей з навколишнім середовищем.
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14.07.2025 15:02 Відповісти
 
 