Журналіст Яриш про репортаж NYT з Курщини: Авторку супроводжували бойовики "Ахмат", відомі воєнними злочинами
Журналіст Остап Яриш прокоментував пропагандистський сюжет The New York Times із Курської області РФ, який допомагали створювати бойовики "Ахмату".
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Вибачте? Я навіть не знаю, з чого почати. "Ахмат" сумно відомий своїми воєнними злочинами, зокрема тортурами, стратами мирних жителів, мародерством та участю у фільтраційних операціях. Крім того, Кремль активно використовував їх як інструменти пропаганди. Що це?" - зазначив він.
Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".
У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.
Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.
Будь ласка, зачекайте...
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Ціла українська держава, що витрачає десятки мільярдів на утримання МЗС, різних ОП, туалетний папір, автопарки, премії , секретарш, ДЕБІЛОМАРАФОНИ, спромоглась аж вставити у Твіттер запис якогось Журналіста?
Де гроші, " Зін"?
Де промоушн України у США і Європі?
Де " патужні" Подоляк і Литвин із власними шоблами пропагандистів режиму?
Відімкни Штучний Інтелект і спробуй написати щось сама.
Знову вухами хлопає?
Мільярди із бюджету йдуть на " нужніє цєлі", а саме, на підтримку небритої фізії Зеленьського щоб у суфльора влазила. Все. Більш завдань немає.