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Новини Пропагандистський сюжет NYT з Курщини
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Журналіст Яриш про репортаж NYT з Курщини: Авторку супроводжували бойовики "Ахмат", відомі воєнними злочинами

NYT видала репортаж з Курщини Реакція журналіста Яриша

Журналіст Остап Яриш прокоментував пропагандистський сюжет The New York Times із Курської області РФ, який допомагали створювати бойовики "Ахмату".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вибачте? Я навіть не знаю, з чого почати. "Ахмат" сумно відомий своїми воєнними злочинами, зокрема тортурами, стратами мирних жителів, мародерством та участю у фільтраційних операціях. Крім того, Кремль активно використовував їх як інструменти пропаганди. Що це?" - зазначив він.

Читайте: Росіяни під час наступу на Харківщині посилили втручання у роботу Starlink, що призвело до перебоїв у зв’язку серед українських військових, - The New York Times

NYT видала репортаж з Курщини Реакція журналістів

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

Читайте: Сирський спростував твердження NYT про зміну плану контрнаступу 2023 року: "Дізнався багато нового про себе"

Автор: 

журналістика (1795) пропаганда (2835) New York Times (55) Курськ (1175)


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Топ коментарі
+3
Американські журнашлюхи підмахнули путінським рашистам.
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14.07.2025 14:08 Відповісти
+3
Чому Кислиця в ООН не коментує цю подію з трибуни?
Знову вухами хлопає?
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14.07.2025 14:08 Відповісти
+2
Хто мішає робити репортажі про Україну,ЗСУ.Може ОПа,яка вирішує питання акредитації іноземних журналістів?
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14.07.2025 14:15 Відповісти
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Американські журнашлюхи підмахнули путінським рашистам.
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14.07.2025 14:08 Відповісти
Дякую тобі, кеп очевидність!
Ціла українська держава, що витрачає десятки мільярдів на утримання МЗС, різних ОП, туалетний папір, автопарки, премії , секретарш, ДЕБІЛОМАРАФОНИ, спромоглась аж вставити у Твіттер запис якогось Журналіста?
Де гроші, " Зін"?
Де промоушн України у США і Європі?
Де " патужні" Подоляк і Литвин із власними шоблами пропагандистів режиму?
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14.07.2025 14:24 Відповісти
Вони "пользують" європейське НЕНАЧАСІ . Невже б одної бесіди з "янелох-непутін" таємної але з прямим шантажем не вистачило б щоб не збурювати Україну МАРОДЕРНИМ бєспрєдєлом ЄрмакоТатрівщини - від вбивства полковника побратима Червінського до історій з керівіником БЕБ, ПОРОШЕНКО, ШАБУНІНИМ ... Чому особисто Малюк провів операцію на ЗНИЩЕННЯ вбивць полковника , а їх знищили з усіма свідками про їхні контакти в Країні?
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14.07.2025 14:37 Відповісти
Ти про що взагалі пишеш?
Відімкни Штучний Інтелект і спробуй написати щось сама.
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14.07.2025 14:49 Відповісти
Чому Кислиця в ООН не коментує цю подію з трибуни?
Знову вухами хлопає?
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14.07.2025 14:08 Відповісти
Не жени на Кислицю - Віслюк його звільнив вже понад півроку тому за те, що він надто добре, переконливо і вчасно тицькав кацапів мордою у їхнє власне лайно. Замість нього зараз Мельник - він морозиться, як на замовлення.
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14.07.2025 14:27 Відповісти
Що він може сазати-війська рф на території рф водили якихось журналіздів ?
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14.07.2025 14:31 Відповісти
Смердюча лівачня.
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14.07.2025 14:09 Відповісти
Хто мішає робити репортажі про Україну,ЗСУ.Може ОПа,яка вирішує питання акредитації іноземних журналістів?
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14.07.2025 14:15 Відповісти
У ОПІ немає задачі по розповсюдженні інформації про Україну у світі.
Мільярди із бюджету йдуть на " нужніє цєлі", а саме, на підтримку небритої фізії Зеленьського щоб у суфльора влазила. Все. Більш завдань немає.
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14.07.2025 14:28 Відповісти
Ноту протесту у це видання!!! Змовчати неможливо
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14.07.2025 14:26 Відповісти
А це ж ненависна газета МАГАшистів - купує право 3.14ZZдєть у Трампа (Такера з Венсом) в унісон з рашистами? Мальчікі хйла гинуть більше ніж українські ? І це не випадково перед гучно оголошеним зверненням Трампа з ляканням санкціями. Закон ще не проголосовано, але право для Трампа маніпулювати в ручному режимі вже прийнято.
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14.07.2025 14:30 Відповісти
 
 