Журналіст Яриш про репортаж NYT з Курщини: Авторку супроводжували бойовики "Ахмат", відомі воєнними злочинами

Журналіст Остап Яриш прокоментував пропагандистський сюжет The New York Times із Курської області РФ, який допомагали створювати бойовики "Ахмату".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вибачте? Я навіть не знаю, з чого почати. "Ахмат" сумно відомий своїми воєнними злочинами, зокрема тортурами, стратами мирних жителів, мародерством та участю у фільтраційних операціях. Крім того, Кремль активно використовував їх як інструменти пропаганди. Що це?" - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

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