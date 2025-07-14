Журналист Ярыш о репортаже NYT из Курщины: Автора сопровождали боевики "Ахмат", известные военными преступлениями
Журналист Остап Ярыш прокомментировал пропагандистский сюжет The New York Times из Курской области РФ, который помогали создавать боевики "Ахмата".
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Простите? Я даже не знаю, с чего начать. "Ахмат" печально известен своими военными преступлениями, в частности пытками, казнями мирных жителей, мародерством и участием в фильтрационных операциях. Кроме того, Кремль активно использовал их как инструменты пропаганды. Что это?" - отметил он.
Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж из Курской области. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".
В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.
В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.
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Ціла українська держава, що витрачає десятки мільярдів на утримання МЗС, різних ОП, туалетний папір, автопарки, премії , секретарш, ДЕБІЛОМАРАФОНИ, спромоглась аж вставити у Твіттер запис якогось Журналіста?
Де гроші, " Зін"?
Де промоушн України у США і Європі?
Де " патужні" Подоляк і Литвин із власними шоблами пропагандистів режиму?
Відімкни Штучний Інтелект і спробуй написати щось сама.
Знову вухами хлопає?
Мільярди із бюджету йдуть на " нужніє цєлі", а саме, на підтримку небритої фізії Зеленьського щоб у суфльора влазила. Все. Більш завдань немає.