Журналист Ярыш о репортаже NYT из Курщины: Автора сопровождали боевики "Ахмат", известные военными преступлениями

Журналист Остап Ярыш прокомментировал пропагандистский сюжет The New York Times из Курской области РФ, который помогали создавать боевики "Ахмата".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Простите? Я даже не знаю, с чего начать. "Ахмат" печально известен своими военными преступлениями, в частности пытками, казнями мирных жителей, мародерством и участием в фильтрационных операциях. Кроме того, Кремль активно использовал их как инструменты пропаганды. Что это?" - отметил он.

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Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж из Курской области. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".

В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

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