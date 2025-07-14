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Новости Пропагандистский сюжет NYT из Курщины
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Журналист Ярыш о репортаже NYT из Курщины: Автора сопровождали боевики "Ахмат", известные военными преступлениями

NYT опубликовала репортаж из Курщины Реакция журналиста Ярыша

Журналист Остап Ярыш прокомментировал пропагандистский сюжет The New York Times из Курской области РФ, который помогали создавать боевики "Ахмата".

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Простите? Я даже не знаю, с чего начать. "Ахмат" печально известен своими военными преступлениями, в частности пытками, казнями мирных жителей, мародерством и участием в фильтрационных операциях. Кроме того, Кремль активно использовал их как инструменты пропаганды. Что это?" - отметил он.

Читайте: Россияне во время наступления на Харьковщине усилили вмешательство в работу Starlink, что привело к перебоям в связи среди украинских военных, - The New York Times

NYT опубликовала репортаж из Курщины Реакция журналистов

Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж из Курской области. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".

В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

Читайте: Сырский опроверг утверждение NYT об изменении плана контрнаступления 2023 года: "Узнал много нового о себе"

Автор: 

журналистика (3330) пропаганда (3708) New York Times (49) Курск (1163)


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Топ комментарии
+3
Чому Кислиця в ООН не коментує цю подію з трибуни?
Знову вухами хлопає?
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14.07.2025 14:08 Ответить
+2
Хто мішає робити репортажі про Україну,ЗСУ.Може ОПа,яка вирішує питання акредитації іноземних журналістів?
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14.07.2025 14:15 Ответить
+1
Американські журнашлюхи підмахнули путінським рашистам.
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14.07.2025 14:08 Ответить
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Американські журнашлюхи підмахнули путінським рашистам.
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14.07.2025 14:08 Ответить
Дякую тобі, кеп очевидність!
Ціла українська держава, що витрачає десятки мільярдів на утримання МЗС, різних ОП, туалетний папір, автопарки, премії , секретарш, ДЕБІЛОМАРАФОНИ, спромоглась аж вставити у Твіттер запис якогось Журналіста?
Де гроші, " Зін"?
Де промоушн України у США і Європі?
Де " патужні" Подоляк і Литвин із власними шоблами пропагандистів режиму?
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14.07.2025 14:24 Ответить
Вони "пользують" європейське НЕНАЧАСІ . Невже б одної бесіди з "янелох-непутін" таємної але з прямим шантажем не вистачило б щоб не збурювати Україну МАРОДЕРНИМ бєспрєдєлом ЄрмакоТатрівщини - від вбивства полковника побратима Червінського до історій з керівіником БЕБ, ПОРОШЕНКО, ШАБУНІНИМ ... Чому особисто Малюк провів операцію на ЗНИЩЕННЯ вбивць полковника , а їх знищили з усіма свідками про їхні контакти в Країні?
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14.07.2025 14:37 Ответить
Ти про що взагалі пишеш?
Відімкни Штучний Інтелект і спробуй написати щось сама.
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14.07.2025 14:49 Ответить
Чому Кислиця в ООН не коментує цю подію з трибуни?
Знову вухами хлопає?
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14.07.2025 14:08 Ответить
Не жени на Кислицю - Віслюк його звільнив вже понад півроку тому за те, що він надто добре, переконливо і вчасно тицькав кацапів мордою у їхнє власне лайно. Замість нього зараз Мельник - він морозиться, як на замовлення.
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14.07.2025 14:27 Ответить
Що він може сазати-війська рф на території рф водили якихось журналіздів ?
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14.07.2025 14:31 Ответить
Смердюча лівачня.
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14.07.2025 14:09 Ответить
Хто мішає робити репортажі про Україну,ЗСУ.Може ОПа,яка вирішує питання акредитації іноземних журналістів?
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14.07.2025 14:15 Ответить
У ОПІ немає задачі по розповсюдженні інформації про Україну у світі.
Мільярди із бюджету йдуть на " нужніє цєлі", а саме, на підтримку небритої фізії Зеленьського щоб у суфльора влазила. Все. Більш завдань немає.
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14.07.2025 14:28 Ответить
Ноту протесту у це видання!!! Змовчати неможливо
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14.07.2025 14:26 Ответить
А це ж ненависна газета МАГАшистів - купує право 3.14ZZдєть у Трампа (Такера з Венсом) в унісон з рашистами? Мальчікі хйла гинуть більше ніж українські ? І це не випадково перед гучно оголошеним зверненням Трампа з ляканням санкціями. Закон ще не проголосовано, але право для Трампа маніпулювати в ручному режимі вже прийнято.
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14.07.2025 14:30 Ответить
 
 