Американський історик О’Браєн про репортаж NYT з Курщини: У 1941 могли б зробити сюжет з військами СС

Матеріал The New York Times із Курщини - це нефільтроване публікування путінських наративів.

Про це у своєму матеріалі пише американський історик і професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті Філліпс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що репортери New York Times провели тиждень у складі підрозділу військ СС під час вторгнення в СРСР у 1941 році, а потім повідомили про можливі радянські воєнні злочини? Ви можете сказати, що це важко уявити, ну, можливо, ні, адже лише кілька годин тому New York Times опублікувала сучасний еквівалент - про російсько-українську війну", - зазначив він.

Він зауважив, що репортерка Нанна Гайтман перебувала під захистом підрозділу "Ахмат".

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"Для тих, хто не знає, спецпідрозділ "Ахмат" – це творіння Рамзана Кадирова, поплічника Путіна та вбивці-силовика, який керує Чечнею як особистою вотчиною. Нещодавно також повідомлялося, що "Ахмат" має у своєму складі велику кількість бійців "Вагнера", а солдатів "Ахмата" українці звинувачують у скоєнні воєнних злочинів.

Сама історія є переказом путінського погляду на війну. Росіяни звинувачують розширення НАТО у розв'язанні війни, кажуть, що росіяни та українці насправді є братами (навіть тоді, коли росіяни обстрілюють українські міста вночі) і роблять необґрунтовані заяви про те, що українці скоїли воєнні злочини в Україні", - додав історик.

За словами О’Браєна, видання NYT дійшло до стадії практично нефільтрованого публікування путінських наративів.

"У статті не було жодної згадки про російські воєнні злочини, лише про можливі українські. До речі, все російське вторгнення, а отже, і ця війна, є воєнним злочином згідно зі статутом ООН – на випадок, якщо у вас були сумніви", - підсумував він.

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Репортаж NYT із Курщини

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

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