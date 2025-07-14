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Новини Пропагандистський сюжет NYT з Курщини
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Американський історик О’Браєн про репортаж NYT з Курщини: У 1941 могли б зробити сюжет з військами СС

Історик О’Брайен прокоментував матеріал NYT згадавши про війська СС

Матеріал The New York Times із Курщини - це нефільтроване публікування путінських наративів.

Про це у своєму матеріалі пише американський історик і професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті Філліпс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що репортери New York Times провели тиждень у складі підрозділу військ СС під час вторгнення в СРСР у 1941 році, а потім повідомили про можливі радянські воєнні злочини? Ви можете сказати, що це важко уявити, ну, можливо, ні, адже лише кілька годин тому New York Times опублікувала сучасний еквівалент - про російсько-українську війну", - зазначив він.

Він зауважив, що репортерка Нанна Гайтман перебувала під захистом підрозділу "Ахмат".

Читайте також: Журналіст Яриш про репортаж NYT з Курщини: Авторку супроводжували бойовики "Ахмат", відомі воєнними злочинами

"Для тих, хто не знає, спецпідрозділ "Ахмат" – це творіння Рамзана Кадирова, поплічника Путіна та вбивці-силовика, який керує Чечнею як особистою вотчиною. Нещодавно також повідомлялося, що "Ахмат" має у своєму складі велику кількість бійців "Вагнера", а солдатів "Ахмата" українці звинувачують у скоєнні воєнних злочинів.

Сама історія є переказом путінського погляду на війну. Росіяни звинувачують розширення НАТО у розв'язанні війни, кажуть, що росіяни та українці насправді є братами (навіть тоді, коли росіяни обстрілюють українські міста вночі) і роблять необґрунтовані заяви про те, що українці скоїли воєнні злочини в Україні", - додав історик.

За словами О’Браєна, видання NYT дійшло до стадії практично нефільтрованого публікування путінських наративів.

"У статті не було жодної згадки про російські воєнні злочини, лише про можливі українські. До речі, все російське вторгнення, а отже, і ця війна, є воєнним злочином згідно зі статутом ООН – на випадок, якщо у вас були сумніви", - підсумував він.

Читайте: Сирський спростував твердження NYT про зміну плану контрнаступу 2023 року: "Дізнався багато нового про себе"

Репортаж NYT із Курщини

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times оприлюднило репортаж із Курщини. Журналістку матеріалу супроводжували бойовики російського "Ахмату". Згодом МЗС України відреагувало та назвало випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

У статті авторка Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

Читайте також: Україна повільно відступає на Донбасі, намагаючись максимально виснажити ворога, - The New York Times

Автор: 

пропаганда (2835) New York Times (55) Курськ (1175)


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Топ коментарі
+10
Молодець О'Браєн
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14.07.2025 14:28 Відповісти
+6
В нас нема МЗС. В нас є 4-5 талановитих менеджера.
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14.07.2025 14:34 Відповісти
+6
Так він же без прив'язки до регіону написав. Просто провів аналогію,щоб було зрозуміло про що мова . Чого ви так накинулися на нього?
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14.07.2025 14:40 Відповісти
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Молодець О'Браєн
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14.07.2025 14:28 Відповісти
А це ж ненависна газета МАГАшистів - купує право 3.14ZZдєть у Трампа (Такера з Венсом) в унісон з рашистами? Мальчікі хйла гинуть більше ніж українські ? І це не випадково перед гучно оголошеним зверненням Трампа з ляканням санкціями. Закон ще не проголосовано, але право для Трампа маніпулювати в ручному режимі вже прийнято.
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14.07.2025 14:32 Відповісти
Питання не тільки в тому, що зробила ця продажна і тупа "журнашлюха", а в тому, чи зможуть наш МЗС відреагувати
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14.07.2025 14:31 Відповісти
В нас нема МЗС. В нас є 4-5 талановитих менеджера.
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14.07.2025 14:34 Відповісти
Наше "МЗС" сидить на табуретці збоку і сопе в дві дірочки, поки "дорослі рєшают"
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Так в 30 роки минулого століття саме так і робили, і саме це гівняне видання.
Ось---https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96
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14.07.2025 14:33 Відповісти
"Фантазер"... І це пише ІСТОРИК, цілий "проффессор"!!!
Війська СС (1-ша моторизована бригада), на Курщині, з"явилася тільки у січні 1942 року. Але на фронті не воювала - була задіяна, до кінця літа 1942 року, в боротьбі з партизанами...
Уявляю, який рівень "стратегічних досліджень", у цьго "фахівця"...
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14.07.2025 14:36 Відповісти
Так він же без прив'язки до регіону написав. Просто провів аналогію,щоб було зрозуміло про що мова . Чого ви так накинулися на нього?
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14.07.2025 14:40 Відповісти
У тебе є доступ до Гугла? Відкрий і почитай...
Вермахт зневажав СС, у перший рік нападу на СРСР, називаючи їх "м"ясниками". І, справді, підрозділи СС, на перших порах, займалися саме карательними функціями, в тилу вермахту. Найчастіше - у складі "айнзайтцгруп". Їх бойові якості, на фронті, вважалися недостатніми... На фронт їх почали відправлять вимушено, вже після виявлення нестачі частин вермахту...
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14.07.2025 14:47 Відповісти
До чого це? Ти п'яний чи що?
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14.07.2025 15:05 Відповісти
У тебе є докази моєї "п"яності"?
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14.07.2025 15:21 Відповісти
Справедливості для. Яр, де цей професор написав про війська СС у 41 році конкретно на Курщині? Він просто намагався провести гіпотетичні паралелі про американських журналістів працюючих у зоні наступу військ СС на СРСР. Про абсурдність такої ситуації.
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14.07.2025 14:46 Відповісти
Ти зрозумів суть суперечки? Війська СС не воювали на фронті, проти Червоної Армії, до середини 1942-го! Надіюся - ти не будеш заперечувать стосовно "Уявіть, що репортери New York Times провели тиждень у складі підрозділу військ СС під час вторгнення в СРСР у 1941 році, а потім повідомили про можливі радянські воєнні злочини? Джерело: https://censor.net/ua/n3563161
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14.07.2025 14:58 Відповісти
Ти хоч би Вікі відкрив. Війська СС ввійшли разом з іншими підрозділами прямо 22. 06.41. Наприклад танкова дивізія СС ,,Лейдштандарт СС Адольф Гітлер,, Але, знаючи тебе, я більше не буду відповідати на твої дописи з цього приводу. Бо це не має сенсу.
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14.07.2025 15:08 Відповісти
Вікіпедію я відкривав... І про танкову дивізію прочитав... І що далі? Я дивлюся - "декому" тут головне - не обговорить тему, а саме "викласти "кактус" під моїми коментарями...
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14.07.2025 15:15 Відповісти
Угу, і форма на фотках була не того відтінку.
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14.07.2025 14:57 Відповісти
Хоч ти під ногами не плутайся...

К https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 году войска СС приняли форму армейского покроя, а погоны были унифицированы с армейскими. По мере того, как формирование войск СС расширялось, появились новая форма и знаки различия: экипажи танков получили чёрные куртки, напоминающие по покрою куртки танкистов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахта (отличие было в покрое лацканов, которые были меньше).

В период 1940-1942 гг. погоны «общих СС» также были постепенно унифицированы с армейскими.

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1944 году ношение чёрной формы (ранее предназначенной исключительно для торжественных случаев) было окончательно отменено, однако многие призванные в Фольксштурм члены Общих СС носили уже практически вышедшую из употребления чёрную униформу СС
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14.07.2025 15:08 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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14.07.2025 15:10 Відповісти
А у тебе "культуриш украйоніш"?
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14.07.2025 15:16 Відповісти
Чужинцю, українець таке написати не може.
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14.07.2025 15:25 Відповісти
Так я ж тебе "копіюю"...
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14.07.2025 15:27 Відповісти
Ты дружок тоже про севера ложался , после рассказов якобы знакомых! Главное суть, а не цепляние до слов! Кстати, за Курск у историка и слова нет!
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Ти хоч одною мовою, грамотно писать здатен? "Ложался"... Ще мені не вистачало "вказівок" "напівкацапа", з Середньої Азії...
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14.07.2025 15:19 Відповісти
NYT на зарплатні...
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14.07.2025 14:37 Відповісти
Писарь, з видання The New York Times, пише, писарь маже, те напише, за що йому ****** заплатить!!!!
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14.07.2025 14:43 Відповісти
Та "журналістка" росіянка по матері та проживає у Москві. Яка несподіванка.
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14.07.2025 14:49 Відповісти
Якби у нас було МЗС, воно б відреагувало на цей ганебний вчинок американських журнашлюх.
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14.07.2025 15:02 Відповісти
Історія війн тако не знає , щоб зайти в тил ворогу і просто там стояти! Як правило, в тил ворогу заходять, щоб вдарити в спину ворогу чи його оточити.!
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14.07.2025 15:06 Відповісти
Дюранті за радянську дезу щодо голодомору отримав пуліцерівську премію, і він теж працював на цю газету.
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14.07.2025 15:08 Відповісти
 
 