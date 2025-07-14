Американский историк О’Брайен о репортаже NYT из Курщины: В 1941 году могли бы сделать сюжет с войсками СС
Материал The New York Times с Курщины - это нефильтрованная публикация путинских нарративов.
Об этом в своем материале пишет американский историк и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ.
"Представьте, что репортеры New York Times провели неделю в составе подразделения войск СС во время вторжения в СССР в 1941 году, а затем сообщили о возможных советских военных преступлениях? Вы можете сказать, что это трудно представить, ну, возможно, нет, ведь всего несколько часов назад New York Times опубликовала современный эквивалент - о российско-украинской войне", - отметил он.
Он отметил, что репортер Нанна Хайтман находилась под защитой подразделения "Ахмат".
"Для тех, кто не знает, спецподразделение "Ахмат" - это творение Рамзана Кадырова, соратника Путина и убийцы-силовика, который руководит Чечней как личной вотчиной. Недавно также сообщалось, что "Ахмат" имеет в своем составе большое количество бойцов "Вагнера", а солдат "Ахмата" украинцы обвиняют в совершении военных преступлений.
Сама история является пересказом путинского взгляда на войну. Россияне обвиняют расширение НАТО в развязывании войны, говорят, что русские и украинцы на самом деле являются братьями (даже тогда, когда русские обстреливают украинские города ночью) и делают необоснованные заявления о том, что украинцы совершили военные преступления в Украине", - добавил историк.
По словам О'Брайена, издание NYT дошло до стадии практически нефильтрованного опубликования путинских нарративов.
"В статье не было ни одного упоминания о российских военных преступлениях, только о возможных украинских. Кстати, все российское вторжение, а следовательно, и эта война, является военным преступлением согласно уставу ООН - на случай, если у вас были сомнения", - подытожил он.
Репортаж NYT с Курщины
Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".
В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.
В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.
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Уявляю, який рівень "стратегічних досліджень", у цьго "фахівця"...
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