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Новости Пропагандистский сюжет NYT из Курщины
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Американский историк О’Брайен о репортаже NYT из Курщины: В 1941 году могли бы сделать сюжет с войсками СС

Историк О’Брайен прокомментировал материал NYT, вспомнив о войсках СС

Материал The New York Times с Курщины - это нефильтрованная публикация путинских нарративов.

Об этом в своем материале пишет американский историк и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте, что репортеры New York Times провели неделю в составе подразделения войск СС во время вторжения в СССР в 1941 году, а затем сообщили о возможных советских военных преступлениях? Вы можете сказать, что это трудно представить, ну, возможно, нет, ведь всего несколько часов назад New York Times опубликовала современный эквивалент - о российско-украинской войне", - отметил он.

Он отметил, что репортер Нанна Хайтман находилась под защитой подразделения "Ахмат".

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"Для тех, кто не знает, спецподразделение "Ахмат" - это творение Рамзана Кадырова, соратника Путина и убийцы-силовика, который руководит Чечней как личной вотчиной. Недавно также сообщалось, что "Ахмат" имеет в своем составе большое количество бойцов "Вагнера", а солдат "Ахмата" украинцы обвиняют в совершении военных преступлений.

Сама история является пересказом путинского взгляда на войну. Россияне обвиняют расширение НАТО в развязывании войны, говорят, что русские и украинцы на самом деле являются братьями (даже тогда, когда русские обстреливают украинские города ночью) и делают необоснованные заявления о том, что украинцы совершили военные преступления в Украине", - добавил историк.

По словам О'Брайена, издание NYT дошло до стадии практически нефильтрованного опубликования путинских нарративов.

"В статье не было ни одного упоминания о российских военных преступлениях, только о возможных украинских. Кстати, все российское вторжение, а следовательно, и эта война, является военным преступлением согласно уставу ООН - на случай, если у вас были сомнения", - подытожил он.

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Репортаж NYT с Курщины

Напомним, ранее американское издание The New York Times обнародовало репортаж с Курщины. Журналистку материала сопровождали боевики российского "Ахмата". Впоследствии МИД Украины отреагировало и назвало выпуск этого материала "глупым решением".

В статье автор Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

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Автор: 

пропаганда (3708) New York Times (49) Курск (1163)


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Топ комментарии
+5
Молодець О'Браєн
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14.07.2025 14:28 Ответить
+3
В нас нема МЗС. В нас є 4-5 талановитих менеджера.
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14.07.2025 14:34 Ответить
+1
А це ж ненависна газета МАГАшистів - купує право 3.14ZZдєть у Трампа (Такера з Венсом) в унісон з рашистами? Мальчікі хйла гинуть більше ніж українські ? І це не випадково перед гучно оголошеним зверненням Трампа з ляканням санкціями. Закон ще не проголосовано, але право для Трампа маніпулювати в ручному режимі вже прийнято.
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14.07.2025 14:32 Ответить
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Молодець О'Браєн
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14.07.2025 14:28 Ответить
А це ж ненависна газета МАГАшистів - купує право 3.14ZZдєть у Трампа (Такера з Венсом) в унісон з рашистами? Мальчікі хйла гинуть більше ніж українські ? І це не випадково перед гучно оголошеним зверненням Трампа з ляканням санкціями. Закон ще не проголосовано, але право для Трампа маніпулювати в ручному режимі вже прийнято.
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14.07.2025 14:32 Ответить
Питання не тільки в тому, що зробила ця продажна і тупа "журнашлюха", а в тому, чи зможуть наш МЗС відреагувати
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14.07.2025 14:31 Ответить
В нас нема МЗС. В нас є 4-5 талановитих менеджера.
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14.07.2025 14:34 Ответить
Так в 30 роки минулого століття саме так і робили, і саме це гівняне видання.
Ось---https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96
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14.07.2025 14:33 Ответить
"Фантазер"... І це пише ІСТОРИК, цілий "проффессор"!!!
Війська СС (1-ша моторизована бригада), на Курщині, з"явилася тільки у січні 1942 року. Але на фронті не воювала - була задіяна, до кінця літа 1942 року, в боротьбі з партизанами...
Уявляю, який рівень "стратегічних досліджень", у цьго "фахівця"...
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14.07.2025 14:36 Ответить
Так він же без прив'язки до регіону написав. Просто провів аналогію,щоб було зрозуміло про що мова . Чого ви так накинулися на нього?
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14.07.2025 14:40 Ответить
У тебе є доступ до Гугла? Відкрий і почитай...
Вермахт зневажав СС, у перший рік нападу на СРСР, називаючи їх "м"ясниками". І, справді, підрозділи СС, на перших порах, займалися саме карательними функціями, в тилу вермахту. Найчастіше - у складі "айнзайтцгруп". Їх бойові якості, на фронті, вважалися недостатніми... На фронт їх почали відправлять вимушено, вже після виявлення нестачі частин вермахту...
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14.07.2025 14:47 Ответить
Справедливості для. Яр, де цей професор написав про війська СС у 41 році конкретно на Курщині? Він просто намагався провести гіпотетичні паралелі про американських журналістів працюючих у зоні наступу військ СС на СРСР. Про абсурдність такої ситуації.
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14.07.2025 14:46 Ответить
NYT на зарплатні...
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14.07.2025 14:37 Ответить
Писарь, з видання The New York Times, пише, писарь маже, те напише, за що йому ****** заплатить!!!!
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14.07.2025 14:43 Ответить
Та "журналістка" росіянка по матері та проживає у Москві. Яка несподіванка.
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14.07.2025 14:49 Ответить
Як би СС працювали краще то Бубочка б не став презіком.
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14.07.2025 14:52 Ответить
 
 