В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов. Что вошло в список?

Кабинет Министров утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), что позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых для укрепления обороноспособности и развития экономики Украины.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Документ разработан во исполнение закона Украины №4154-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обновления Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года и регулирования некоторых вопросов относительно полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения", а также для выполнения раздела 13 "Управление критически важными материалами" Плана Украины для Ukraine Facility.

"Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе", - сказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

В частности, решением утверждено:

перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения, к которому отнесены 11 полезных ископаемых: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит;

перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения содержит 28 полезных ископаемых, которые включают и полезные ископаемые стратегического значения: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит, ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые галиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, мышьяковые, медные, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийная;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами - внесено 60 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых, циркониевых, соли калийной, флюорита, апатита;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции внесены 26 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд ванадиевых, литиевых, титановых, урановых и соли калийной.

Ожидается, что утверждение перечней будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, развитию промышленных производств и устойчивого экономического развития Украины.

Кроме того, утверждение перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как сообщалось, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации соглашения с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Напомним, 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скот Бессент подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между правительствами Украины и США. Оно является рамочным, детальные условия работы фонда будут определяться отдельно.

Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соответствующее рамочное соглашение. 23 мая Украина и США завершили необходимые процедуры для создания Американско-украинского Инвестиционного фонда.

Также стало известно, что Украина предлагает расширить инвестиционный мандат Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности.

Подробнее читайте в материале: Украина и США подписали историческое соглашение о недрах. Что оно предусматривает?