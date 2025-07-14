Информация об участии военных Молдовы в войне в Украине является ложью, - Минобороны страны

Минобороны Молдовы отрицает информацию, обнародованную пророссийскими аккаунтами в соцсетях, в которой утверждается об участии военных стран в войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV8.

Так, на нескольких Telegram-каналах и TikTok-аккаунтах, связанных с пророссийскими группировками, публиковалась информация, что якобы 10 солдат и офицеров Национальной армии отправились в Украину.

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Авторы этих сообщений, заявили в Минобороны, утверждают, что 4 военных Молдовы погибли, а двое были ранены в результате атаки РФ.

"Этот нарратив является очевидной ложью, намеренно распространяемой с целью вызвать панику, подорвать доверие к руководству государства и создать путаницу в предвыборный период", - добавили в Минобороны Молдовы.

Там отметили, что ни один военнослужащий Национальной армии Молдовы не участвует в боевых действиях за пределами страны.

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