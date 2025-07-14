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Новини Фейк про участь військових у Молдови у війні в Україні
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Інформація про участь військових Молдови у війні в Україні є брехнею, - Міноборони країни

Молдова спростувала фейк про участь своїх військових у війні в Україні

Міноборони Молдови заперечує інформацію, оприлюднену проросійськими акаунтами у соцмережах, в якій стверджується про участь військових країн у війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV8.

Так, на кількох Telegram-каналах та TikTok-акаунтах, що пов'язані із проросійськими угрупованнями, публікувалася інформація, що нібито 10 солдатів та офіцерів Національної армії вирушили до України.

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Автори цих повідомлень, заявили в Міноборони, стверджують, що 4 військових Молдови загинули, а двох було поранено внаслідок атаки РФ.

"Цей наратив є очевидною брехнею, навмисно поширюваною з метою викликати паніку, підірвати довіру до керівництва держави та створити плутанину в передвиборчий період", - додали в Міноборони Молдови.

Там наголосили, що жоден військовослужбовець Національної армії Молдови не бере участі у бойових діях за межами країни.

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А навіщо Молдові посилать своїх в Україну - у них Придністров"я, "під боком"...
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14.07.2025 17:25 Відповісти
Якось вони надто запопадливо відхрещуються - аж нудить.
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14.07.2025 17:25 Відповісти
 
 