Інформація про участь військових Молдови у війні в Україні є брехнею, - Міноборони країни
Міноборони Молдови заперечує інформацію, оприлюднену проросійськими акаунтами у соцмережах, в якій стверджується про участь військових країн у війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV8.
Так, на кількох Telegram-каналах та TikTok-акаунтах, що пов'язані із проросійськими угрупованнями, публікувалася інформація, що нібито 10 солдатів та офіцерів Національної армії вирушили до України.
Автори цих повідомлень, заявили в Міноборони, стверджують, що 4 військових Молдови загинули, а двох було поранено внаслідок атаки РФ.
"Цей наратив є очевидною брехнею, навмисно поширюваною з метою викликати паніку, підірвати довіру до керівництва держави та створити плутанину в передвиборчий період", - додали в Міноборони Молдови.
Там наголосили, що жоден військовослужбовець Національної армії Молдови не бере участі у бойових діях за межами країни.
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