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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Россияне заявили об атаке дронов в трех областях: в Ельце снова атакован завод "Энергия". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 15 июля беспилотники атаковали Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграммы-каналы.

Жители Воронежа сообщили о серии взрывов над городом. По их свидетельству, в пригороде и в одном из районов области ночью было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов.

Атака на регіони РФ

Также беспилотниками была атакована Ростовская область. По информации, местных властей все дроны были сбиты.

Вибухи у РФ

В Липецкой области под ударом беспилотников оказался завод "Энергия". Местные жители жалуются на то, что слышали мощные взрывы.

ПАО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод серийно производит аккумуляторы и батареи для ряда видов российского вооружения, в частности, для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), устанавливаемых на авиабомбы. Там же производят источники питания для баллистических ракет "Искандер-М", крылатых ракет и других видов вооружения.

Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и других стран.

Это предприятие уже не в первый раз оказывается под ударами украинских беспилотников. В ночь на 23 мая беспилотники впервые атаковали предприятиеТогда губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне упали обломки, повлекшие возгорание. Впоследствии он заявил, что в результате "падения беспилотника в промышленной зоне" в городе Елец пострадали восемь человек.

В ночь на 3 июля беспилотники снова массировано атаковали Липецкую область. Под ударом оказался также город Елец. Жители города сообщили о мощных взрывах и серьезных повреждениях на территории ПАО "Энергия". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на предприятие и отметили, что завод приостановил работу.

По информации минобороны РФ, российская ПВО уничтожила за ночь 55 украинских дронов.

Автор: 

беспилотник (3933) Удары по РФ (412)


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Топ комментарии
+14
Ну хіба ж це не чудово! Дякуємо котики!
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15.07.2025 07:50 Ответить
+6
Не понимаю, почему нельзя было запустить все эти дроны в одну цель? Что бы уж наверняка... Зачем "распылять" силы на несколько областях? Учитывая что наши дроны, сами по себе слабые, маленькая БЧ.
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15.07.2025 08:01 Ответить
+6
Також виник дефіцит засобів до прання в зв*язку з необхідністю відмивання обісраних трусів та штанів.
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15.07.2025 08:24 Ответить
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Ну хіба ж це не чудово! Дякуємо котики!
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15.07.2025 07:50 Ответить
Скоро як полетять на парашу 3 тисячі зєліних раккєт. Ото двіжуха в кацапів буде.
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15.07.2025 08:05 Ответить
Не понимаю, почему нельзя было запустить все эти дроны в одну цель? Что бы уж наверняка... Зачем "распылять" силы на несколько областях? Учитывая что наши дроны, сами по себе слабые, маленькая БЧ.
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15.07.2025 08:01 Ответить
до "Енергії" дрону летіти щонайменше 400 км, тому туди дрони з малою б\ч не літають. Зазвичай це або Ан-196 або FP-1.
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15.07.2025 08:19 Ответить
У "Лютого" БЧ - 50кг. Это мало для нанесения каких-то серьезных повреждений.
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15.07.2025 08:23 Ответить
75.
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15.07.2025 08:24 Ответить
у Єльцях різко збільшиться кількість лікарняних з діагнозами тіпа гастроентеріт та харчове отруєння. Та і ціни на лікарняні теж піднімуться, бо інфляція на фоні підвищених ризиків.
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15.07.2025 08:10 Ответить
Також виник дефіцит засобів до прання в зв*язку з необхідністю відмивання обісраних трусів та штанів.
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15.07.2025 08:24 Ответить
крім того ще різко збільшиться скид поверхнево-активних речовин у річку Єльчік.
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15.07.2025 08:33 Ответить
Іріна бллядь ето туда ***** прямо...
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15.07.2025 10:19 Ответить
Прилетіло у Воронєж. Тут бажано хоча би один з трьох - або "ГИКЭЛ", або ВНИИ "Вега", або ВЦКБ "Полюс".*

*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
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15.07.2025 10:27 Ответить
 
 