Россияне заявили об атаке дронов в трех областях: в Ельце снова атакован завод "Энергия". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 15 июля беспилотники атаковали Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграммы-каналы.
Жители Воронежа сообщили о серии взрывов над городом. По их свидетельству, в пригороде и в одном из районов области ночью было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов.
Также беспилотниками была атакована Ростовская область. По информации, местных властей все дроны были сбиты.
В Липецкой области под ударом беспилотников оказался завод "Энергия". Местные жители жалуются на то, что слышали мощные взрывы.
ПАО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Завод серийно производит аккумуляторы и батареи для ряда видов российского вооружения, в частности, для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), устанавливаемых на авиабомбы. Там же производят источники питания для баллистических ракет "Искандер-М", крылатых ракет и других видов вооружения.
Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и других стран.
Это предприятие уже не в первый раз оказывается под ударами украинских беспилотников. В ночь на 23 мая беспилотники впервые атаковали предприятие. Тогда губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне упали обломки, повлекшие возгорание. Впоследствии он заявил, что в результате "падения беспилотника в промышленной зоне" в городе Елец пострадали восемь человек.
В ночь на 3 июля беспилотники снова массировано атаковали Липецкую область. Под ударом оказался также город Елец. Жители города сообщили о мощных взрывах и серьезных повреждениях на территории ПАО "Энергия". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на предприятие и отметили, что завод приостановил работу.
По информации минобороны РФ, российская ПВО уничтожила за ночь 55 украинских дронов.
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