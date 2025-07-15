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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про атаку дронів у трьох областях: у Єльці знову атаковано завод "Енергія". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 15 липня безпілотники атакували Липецьку, Воронезьку та Ростовську області РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Мешканці Воронежа повідомили про серію вибухів над містом. За їх свідченням, у передмісті та в одному з районів області вночі було знищено кілька безпілотних літальних апаратів.

Атака на регіони РФ

Також безпілотниками була атакована Ростовська область. За інформацією, місцевої влади усі дрони були збиті.

Вибухи у РФ

У Липецькій області під ударом безпілотників опинився завод "Енергія". Місцеві жителі скаржаться, що чули потужні вибухи. 

ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Завод серійно виробляє акумулятори та батареї для низки видів російського озброєння, зокрема для універсальних модулів планування і корекції (УМПК), які встановлюються на авіабомби. Там же виробляють джерела живлення для балістичних ракет "Іскандер-М", крилатих ракет та інших видів озброєння.

Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн. 

Це підприємство вже не вперше опиняється під ударами українських безпілотників. У ніч на 23 травня безпілотники вперше атакували підприємство. Тоді губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в промисловій зоні впали уламки, спричинивши загоряння. Згодом він заявив, що унаслідок "падіння безпілотника в промисловій зоні" в місті Єлець постраждали вісім осіб.

У ніч проти 3 липня безпілотники знову масовано атакували Липецьку область. Під ударом опинилося також місто Єлець. Мешканці міста повідомили про потужні вибухи та серйозні пошкодження на території ПАТ "Енергія". Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на підприємство та зазначили, що завод призупинив роботу.

За інформацією міноборони РФ, російська ППО знищила за ніч 55 українських дронів.

Автор: 

безпілотник (4519) Удари по РФ (414)


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Топ коментарі
+15
Ну хіба ж це не чудово! Дякуємо котики!
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15.07.2025 07:50 Відповісти
+8
Не понимаю, почему нельзя было запустить все эти дроны в одну цель? Что бы уж наверняка... Зачем "распылять" силы на несколько областях? Учитывая что наши дроны, сами по себе слабые, маленькая БЧ.
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15.07.2025 08:01 Відповісти
+7
Також виник дефіцит засобів до прання в зв*язку з необхідністю відмивання обісраних трусів та штанів.
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15.07.2025 08:24 Відповісти
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Ну хіба ж це не чудово! Дякуємо котики!
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15.07.2025 07:50 Відповісти
Скоро як полетять на парашу 3 тисячі зєліних раккєт. Ото двіжуха в кацапів буде.
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15.07.2025 08:05 Відповісти
Не понимаю, почему нельзя было запустить все эти дроны в одну цель? Что бы уж наверняка... Зачем "распылять" силы на несколько областях? Учитывая что наши дроны, сами по себе слабые, маленькая БЧ.
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15.07.2025 08:01 Відповісти
до "Енергії" дрону летіти щонайменше 400 км, тому туди дрони з малою б\ч не літають. Зазвичай це або Ан-196 або FP-1.
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15.07.2025 08:19 Відповісти
У "Лютого" БЧ - 50кг. Это мало для нанесения каких-то серьезных повреждений.
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15.07.2025 08:23 Відповісти
75.
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15.07.2025 08:24 Відповісти
у Єльцях різко збільшиться кількість лікарняних з діагнозами тіпа гастроентеріт та харчове отруєння. Та і ціни на лікарняні теж піднімуться, бо інфляція на фоні підвищених ризиків.
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15.07.2025 08:10 Відповісти
Також виник дефіцит засобів до прання в зв*язку з необхідністю відмивання обісраних трусів та штанів.
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15.07.2025 08:24 Відповісти
крім того ще різко збільшиться скид поверхнево-активних речовин у річку Єльчік.
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15.07.2025 08:33 Відповісти
Іріна бллядь ето туда ***** прямо...
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15.07.2025 10:19 Відповісти
Прилетіло у Воронєж. Тут бажано хоча би один з трьох - або "ГИКЭЛ", або ВНИИ "Вега", або ВЦКБ "Полюс".*

*- "ГІКЕЛ", компанія, що виробляє РЕБ "Чебурашка"
ВНИИ "Вега", входить до Концерну "Созвєздіє", створюють систем керування роботизованими комплексами, у тому числі безпілотниками. Розробляють радіокерування безекіпажними об'єктами.
ВЦКБ «Полюс» - підприємство радіоелектронного комплексу росії виробництво засобів зв'язку для оснащення МО рф. Входить до Концерну «Созвєздіє», Об'єднаної приладобудівної корпорації, Ростєха.
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15.07.2025 10:27 Відповісти
 
 