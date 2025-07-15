Росіяни заявили про атаку дронів у трьох областях: у Єльці знову атаковано завод "Енергія". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 15 липня безпілотники атакували Липецьку, Воронезьку та Ростовську області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Мешканці Воронежа повідомили про серію вибухів над містом. За їх свідченням, у передмісті та в одному з районів області вночі було знищено кілька безпілотних літальних апаратів.

Також безпілотниками була атакована Ростовська область. За інформацією, місцевої влади усі дрони були збиті.

У Липецькій області під ударом безпілотників опинився завод "Енергія". Місцеві жителі скаржаться, що чули потужні вибухи.

ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Завод серійно виробляє акумулятори та батареї для низки видів російського озброєння, зокрема для універсальних модулів планування і корекції (УМПК), які встановлюються на авіабомби. Там же виробляють джерела живлення для балістичних ракет "Іскандер-М", крилатих ракет та інших видів озброєння.

Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн.

Це підприємство вже не вперше опиняється під ударами українських безпілотників. У ніч на 23 травня безпілотники вперше атакували підприємство. Тоді губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в промисловій зоні впали уламки, спричинивши загоряння. Згодом він заявив, що унаслідок "падіння безпілотника в промисловій зоні" в місті Єлець постраждали вісім осіб.

У ніч проти 3 липня безпілотники знову масовано атакували Липецьку область. Під ударом опинилося також місто Єлець. Мешканці міста повідомили про потужні вибухи та серйозні пошкодження на території ПАТ "Енергія". Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на підприємство та зазначили, що завод призупинив роботу.

За інформацією міноборони РФ, російська ППО знищила за ніч 55 українських дронів.