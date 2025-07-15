Росіяни заявили про атаку дронів у трьох областях: у Єльці знову атаковано завод "Енергія". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 15 липня безпілотники атакували Липецьку, Воронезьку та Ростовську області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Мешканці Воронежа повідомили про серію вибухів над містом. За їх свідченням, у передмісті та в одному з районів області вночі було знищено кілька безпілотних літальних апаратів.
Також безпілотниками була атакована Ростовська область. За інформацією, місцевої влади усі дрони були збиті.
У Липецькій області під ударом безпілотників опинився завод "Енергія". Місцеві жителі скаржаться, що чули потужні вибухи.
ПАТ "Енергія" - найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Завод серійно виробляє акумулятори та батареї для низки видів російського озброєння, зокрема для універсальних модулів планування і корекції (УМПК), які встановлюються на авіабомби. Там же виробляють джерела живлення для балістичних ракет "Іскандер-М", крилатих ракет та інших видів озброєння.
Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн.
Це підприємство вже не вперше опиняється під ударами українських безпілотників. У ніч на 23 травня безпілотники вперше атакували підприємство. Тоді губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в промисловій зоні впали уламки, спричинивши загоряння. Згодом він заявив, що унаслідок "падіння безпілотника в промисловій зоні" в місті Єлець постраждали вісім осіб.
У ніч проти 3 липня безпілотники знову масовано атакували Липецьку область. Під ударом опинилося також місто Єлець. Мешканці міста повідомили про потужні вибухи та серйозні пошкодження на території ПАТ "Енергія". Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на підприємство та зазначили, що завод призупинив роботу.
За інформацією міноборони РФ, російська ППО знищила за ніч 55 українських дронів.
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