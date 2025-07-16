РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10040 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
1 239 4

Вражеский УАЗ взорвался в Токмаке: ликвидированы операторы БПЛА "Скат 350М", - ГУР

вибух

Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М".

"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены", - говорится в сообщении.

Читайте: Спецназовцы ГУР уничтожают оккупантов и их технику на Сумщине. ВИДЕО

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.

Автор: 

ликвидация (3836) Запорожская область (3311) Токмак (66) ГУР (521) Пологовский район (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
супер...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:31 Ответить
Головне - не в "буханці"... І не в БПЛА "Скат". Головне - в ЕКІПАЖІ... Бо "буханок" багато. "Скатів" теж можна багато наклепать... А от солдата треба ростить два десятки років. І потім з них вибрать здібних до навчання та вчить...
показать весь комментарий
16.07.2025 09:57 Ответить
Ліквідований скот, що керував Скат.
показать весь комментарий
16.07.2025 09:36 Ответить
За ту біль, яку сьогодні вночі цапи принесли до Харкова, Вінниці, Кривого Рогу та Черкас, мають злетіти в повітря сто таких "бобіків".
показать весь комментарий
16.07.2025 09:49 Ответить
 
 