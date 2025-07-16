Вражеский УАЗ взорвался в Токмаке: ликвидированы операторы БПЛА "Скат 350М", - ГУР

Утром 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М".

"Этот вражеский беспилотник захватчики использовали для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены", - говорится в сообщении.

Читайте: Спецназовцы ГУР уничтожают оккупантов и их технику на Сумщине. ВИДЕО

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.