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Спецназовцы ГУР уничтожают оккупантов и их технику в Сумской области. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР громят оккупантов и их технику на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, фокус подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области традиционно сосредоточен на выявлении и уничтожении всего российского: оккупантов, их транспорта, вооружения и военной техники, беспилотников, пунктов управления и закрытых позиций.

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"Грохочет земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.

Автор: 

армия РФ (20051) ликвидация (3836) Сумская область (3466) уничтожение (7497) ГУР (521)


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Хтось побачив на відео спецпризначенців?
Спецпризначинець - це спеціально підготовлена людина , а на відео якийсь маленьки дрончики.
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16.07.2025 08:34 Ответить
Якими управляють специально навчені люди.
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16.07.2025 08:41 Ответить
реального спеца ніколи не побачити та не почути
тіко раз - і кабздон
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16.07.2025 09:28 Ответить
 
 