Спецназовцы ГУР уничтожают оккупантов и их технику в Сумской области. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР громят оккупантов и их технику на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, фокус подразделений активных действий ГУР МО Украины на фронте в Сумской области традиционно сосредоточен на выявлении и уничтожении всего российского: оккупантов, их транспорта, вооружения и военной техники, беспилотников, пунктов управления и закрытых позиций.
"Грохочет земля, шкварчат московские крысы - работает спецура ГУР", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУР показали, как наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине.
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Спецпризначинець - це спеціально підготовлена людина , а на відео якийсь маленьки дрончики.
тіко раз - і кабздон