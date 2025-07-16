Спецпризначенці ГУР нищать окупантів та їхню техніку на Сумщині. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР громлять окупантів та їхню техніку на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, фокус підрозділів активних дій ГУР МО України на фронті в Сумській області традиційно зосереджений на виявленні та знищенні всього російського: окупантів, їхнього транспорту, озброєння й військової техніки, безпілотників, пунктів управління та закритих позицій.
"Гуркотить земля, шкварчать московські пацюки - працює спецура ГУР", - йдеться у повідомленні.
Раніше у ГУР показали, як наземний робот знищує окупантів з кулемета на Сумщині.
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Спецпризначинець - це спеціально підготовлена людина , а на відео якийсь маленьки дрончики.
тіко раз - і кабздон