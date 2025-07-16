Ворожий УАЗ вибухнув у Токмаку: ліквідовано операторів БпЛА "Скат 350М", - ГУР
Зранку 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М".
"Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.
Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено", - йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.
Раніше у ГУР показали, як наземний робот знищує окупантів з кулемета на Сумщині.
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