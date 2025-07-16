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Новини Знищення російських окупантів
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Ворожий УАЗ вибухнув у Токмаку: ліквідовано операторів БпЛА "Скат 350М", - ГУР

вибух

Зранку 16 липня 2025 року на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух - у повітря злетів зелений УАЗ 452.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів - членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М".

"Цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.

Обох російських операторів разом з БПЛА "Скат 350М", який вони перевозили в "буханці", знищено", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Спецпризначенці ГУР нищать окупантів та їхню техніку на Сумщині. ВIДЕО

ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Раніше у ГУР показали, як наземний робот знищує окупантів з кулемета на Сумщині.

Автор: 

ліквідація (4221) Запорізька область (3843) Токмак (77) ГУР (601) Пологівський район (93)


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16.07.2025 09:31 Відповісти
Головне - не в "буханці"... І не в БПЛА "Скат". Головне - в ЕКІПАЖІ... Бо "буханок" багато. "Скатів" теж можна багато наклепать... А от солдата треба ростить два десятки років. І потім з них вибрать здібних до навчання та вчить...
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16.07.2025 09:57 Відповісти
Ліквідований скот, що керував Скат.
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16.07.2025 09:36 Відповісти
За ту біль, яку сьогодні вночі цапи принесли до Харкова, Вінниці, Кривого Рогу та Черкас, мають злетіти в повітря сто таких "бобіків".
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16.07.2025 09:49 Відповісти
 
 