Из Госдепа США уволили аналитиков, специализирующихся на РФ и Украине, - NYT
На прошлой неделе из Государственного департамента США уволили около 1350 работников. Среди них были старшие аналитики Бюро разведки, в частности те, которые специализируются на России и Украине.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.
"Увольнения означают потерю экспертных знаний тогда, как президент США Дональд Трамп возобновляет усилия по урегулированию войны РФ против Украины", - пишет издание.
Отмечается, что Бюро разведки и исследований Госдепа США (INR) предоставляет анализ мировых событий, который используется американскими дипломатами для ведения внешней политики.
Пока неизвестно, сколько именно аналитиков Бюро разведки было уволено. Однако в Бюро все еще остаются работники, которые сосредотачиваются на РФ и Украине.
NYT добавляет, что сокращения происходят в рамках плана реорганизации, разработанного государственным секретарем США Марко Рубио.
Издание пишет, что Госдеп не предоставил конкретных обоснований реорганизации своего разведывательного отдела. Представитель ведомства сказал журналистам, что "изменения будут способствовать оптимизации, эффективности и гибкости бюро без ущерба для его основных функций, и что любые утверждения об обратном являются безосновательными политическими атаками".
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.
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- Щоб астрологи не здавалися шарлатанами.
десь таке вже було...
А то затевают русофобию.
Трамп в українсько-російських відносинах сам все прекрасно розуміє, тому що він грає в гольф😂