Из Госдепа США уволили аналитиков, специализирующихся на РФ и Украине, - NYT

На прошлой неделе из Государственного департамента США уволили около 1350 работников. Среди них были старшие аналитики Бюро разведки, в частности те, которые специализируются на России и Украине.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Увольнения означают потерю экспертных знаний тогда, как президент США Дональд Трамп возобновляет усилия по урегулированию войны РФ против Украины", - пишет издание.

Отмечается, что Бюро разведки и исследований Госдепа США (INR) предоставляет анализ мировых событий, который используется американскими дипломатами для ведения внешней политики.

Пока неизвестно, сколько именно аналитиков Бюро разведки было уволено. Однако в Бюро все еще остаются работники, которые сосредотачиваются на РФ и Украине.

NYT добавляет, что сокращения происходят в рамках плана реорганизации, разработанного государственным секретарем США Марко Рубио.

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Издание пишет, что Госдеп не предоставил конкретных обоснований реорганизации своего разведывательного отдела. Представитель ведомства сказал журналистам, что "изменения будут способствовать оптимизации, эффективности и гибкости бюро без ущерба для его основных функций, и что любые утверждения об обратном являются безосновательными политическими атаками".

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.

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