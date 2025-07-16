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Новости Сокращения в США Сокращение бюджета Госдепа и USAID
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Из Госдепа США уволили аналитиков, специализирующихся на РФ и Украине, - NYT

Держдеп США

На прошлой неделе из Государственного департамента США уволили около 1350 работников. Среди них были старшие аналитики Бюро разведки, в частности те, которые специализируются на России и Украине.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Увольнения означают потерю экспертных знаний тогда, как президент США Дональд Трамп возобновляет усилия по урегулированию войны РФ против Украины", - пишет издание.

Отмечается, что Бюро разведки и исследований Госдепа США (INR) предоставляет анализ мировых событий, который используется американскими дипломатами для ведения внешней политики.

Пока неизвестно, сколько именно аналитиков Бюро разведки было уволено. Однако в Бюро все еще остаются работники, которые сосредотачиваются на РФ и Украине.

NYT добавляет, что сокращения происходят в рамках плана реорганизации, разработанного государственным секретарем США Марко Рубио.

Читайте также: Группа, которая отслеживает похищения Россией украинских детей, закрывается из-за сокращения финансирования администрацией Трампа, - CNN

Издание пишет, что Госдеп не предоставил конкретных обоснований реорганизации своего разведывательного отдела. Представитель ведомства сказал журналистам, что "изменения будут способствовать оптимизации, эффективности и гибкости бюро без ущерба для его основных функций, и что любые утверждения об обратном являются безосновательными политическими атаками".

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.

Читайте также: В Госдепартаменте США начались массовые увольнения сотрудников, - AP

Автор: 

Госдепартамент США (1862) США (27514) увольнение (2695)


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Топ комментарии
+6
Нашо Трумпу аналітики, він нічого з їх довідок не розуміє.
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16.07.2025 17:25 Ответить
+3
Хай натомість наберуть штат ремонтників гольф-карів.
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16.07.2025 17:13 Ответить
+3
зелені американські граблІ
десь таке вже було...
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16.07.2025 17:17 Ответить
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Хай натомість наберуть штат ремонтників гольф-карів.
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16.07.2025 17:13 Ответить
-Для чого існують політичні аналітики?
- Щоб астрологи не здавалися шарлатанами.
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16.07.2025 17:41 Ответить
Жени їх - Рубіо!
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16.07.2025 17:16 Ответить
Хто такий Рубіо. Все вирішує Краснов
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16.07.2025 17:27 Ответить
зелені американські граблІ
десь таке вже було...
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16.07.2025 17:17 Ответить
Після серії тотальних провалів у оцінці інформації щодо Східної Європи та кацапстану - цілком підтримую. Хай підуть робити щось корисне, якщо зможуть - бургери перевертати, наприклад.
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16.07.2025 17:21 Ответить
МОже все ж таки краще хай такі будуть ніж ніяких?
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16.07.2025 17:37 Ответить
Нашо Трумпу аналітики, він нічого з їх довідок не розуміє.
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16.07.2025 17:25 Ответить
Ви праві. Він їх навіть більше не читає, розпорядився не надавати йому ніяких звітів. Новин з фоксньюс йому достатньо для оцінки.
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16.07.2025 17:47 Ответить
Це дупа. Пуйло натиснув на важливий важель
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16.07.2025 17:25 Ответить
Во, во.
А то затевают русофобию.
Трамп в українсько-російських відносинах сам все прекрасно розуміє, тому що він грає в гольф😂
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16.07.2025 17:28 Ответить
Можливо натомість працевлаштують російську "соску" Маска.
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16.07.2025 17:29 Ответить
Зелене лайно по американськи...
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16.07.2025 17:29 Ответить
Рівень їхньої "аналітики" ми вже бачили. Взагалі, таке враження, що вони про існування росії дізналися після початку війни в Україні.
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16.07.2025 17:34 Ответить
нащо ті АНАЛітики коли є Grok Ai. Він все доповість
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16.07.2025 17:42 Ответить
Тепер Трамп слухатиме лише таких "філософів" як Дугін....
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16.07.2025 17:42 Ответить
Фіг його знає як до цього відноситися . Одне питання це ті самі аналітики які прогнозували падіння України в 22 гому і максимум партизанську війну?
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16.07.2025 17:46 Ответить
Чубчик сам собі найкращий аналітик. А ще самий вродливий, розумний, та ...... презик у світі.
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16.07.2025 17:46 Ответить
Ці звільнення - реальна дія Трампа та його команди в тумані, сплетеному з порожніх слів і обіцянок.
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16.07.2025 17:49 Ответить
Ого, там теж трутнів вистачає. Нехай беруть любого постійного дописувача з Цензора, - за п'яту частину окладу буде пахати )
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16.07.2025 18:00 Ответить
А навіщо вони? Всю правду Трамп взнає одним дзвінком до путіна.
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16.07.2025 18:05 Ответить
"I READ STORIES" (c) Дж. Д. Венс, віце-президент Сполучених Штатів.
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16.07.2025 18:11 Ответить
от усі возбудилися, Краснов, Рубіо, *****, а якщо розібратися то навіщо стільки аналітиків, 1350 звільнили, а скільки ще залишолось. То скльки їх там було?
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16.07.2025 18:17 Ответить
 
 