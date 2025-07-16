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Новини Скорочення в США Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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З Держдепу США звільнили аналітиків, які спеціалізуються на РФ та Україні, - NYT

Держдеп США

Минулого тижня з Державного департаменту США звільнили близько 1350 працівників. Серед них були старші аналітики Бюро розвідки, зокрема ті, які спеціалізуються на Росії та Україні.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на колишніх та чинних американських чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнення означають втрату експертних знань тоді, як президент США Дональд Трамп відновлює зусилля з врегулювання війни РФ проти України", - пише видання.

Зазначається, що Бюро розвідки та досліджень Держдепу США (INR) надає аналіз світових подій, який використовується американськими дипломатами для ведення зовнішньої політики.

Наразі невідомо, скільки саме аналітиків Бюро розвідки було звільнено. Однак у Бюро все ще залишаються працівники, які зосереджуються на РФ та Україні.

NYT додає, що скорочення відбуваються у межах плану реорганізації, розробленого державним секретарем США Марко Рубіо.

Читайте також: Група, яка відстежує викрадення Росією українських дітей, закривається через скорочення фінансування адміністрацією Трампа, - CNN

Видання пише, що Держдеп не надав конкретних обґрунтувань реорганізації свого розвідувального відділу. Речник відомства сказав журналістам, що "зміни сприятимуть оптимізації, ефективності та гнучкості бюро без шкоди для його основних функцій, і що будь-які твердження про протилежне є безпідставними політичними атаками".

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у межах кампанії зі скорочення федерального державного апарату, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

Читайте також: У Держдепартаменті США почалися масові звільнення співробітників, - AP

Автор: 

Держдепартамент США (1659) США (23815) звільнення (2708)


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Топ коментарі
+7
Нашо Трумпу аналітики, він нічого з їх довідок не розуміє.
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16.07.2025 17:25 Відповісти
+6
Ви праві. Він їх навіть більше не читає, розпорядився не надавати йому ніяких звітів. Новин з фоксньюс йому достатньо для оцінки.
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16.07.2025 17:47 Відповісти
+5
Хай натомість наберуть штат ремонтників гольф-карів.
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16.07.2025 17:13 Відповісти
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Хай натомість наберуть штат ремонтників гольф-карів.
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16.07.2025 17:13 Відповісти
-Для чого існують політичні аналітики?
- Щоб астрологи не здавалися шарлатанами.
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16.07.2025 17:41 Відповісти
Жени їх - Рубіо!
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16.07.2025 17:16 Відповісти
Хто такий Рубіо. Все вирішує Краснов
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16.07.2025 17:27 Відповісти
зелені американські граблІ
десь таке вже було...
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16.07.2025 17:17 Відповісти
Після серії тотальних провалів у оцінці інформації щодо Східної Європи та кацапстану - цілком підтримую. Хай підуть робити щось корисне, якщо зможуть - бургери перевертати, наприклад.
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16.07.2025 17:21 Відповісти
МОже все ж таки краще хай такі будуть ніж ніяких?
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16.07.2025 17:37 Відповісти
Насправді краще ніяких ніж невігласів та брехунів, бо так буде ясно що інформації просто нема.
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16.07.2025 18:52 Відповісти
Ви занадто низько оцінюєте американських аналітиків . Але шо тут вже казати. Іх розігнали і скоро побачимо праві ви були чи ні
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16.07.2025 18:53 Відповісти
Нашо Трумпу аналітики, він нічого з їх довідок не розуміє.
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16.07.2025 17:25 Відповісти
Ви праві. Він їх навіть більше не читає, розпорядився не надавати йому ніяких звітів. Новин з фоксньюс йому достатньо для оцінки.
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16.07.2025 17:47 Відповісти
Це дупа. Пуйло натиснув на важливий важель
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16.07.2025 17:25 Відповісти
Во, во.
А то затевают русофобию.
Трамп в українсько-російських відносинах сам все прекрасно розуміє, тому що він грає в гольф😂
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16.07.2025 17:28 Відповісти
Можливо натомість працевлаштують російську "соску" Маска.
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16.07.2025 17:29 Відповісти
Зелене лайно по американськи...
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16.07.2025 17:29 Відповісти
Рівень їхньої "аналітики" ми вже бачили. Взагалі, таке враження, що вони про існування росії дізналися після початку війни в Україні.
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16.07.2025 17:34 Відповісти
нащо ті АНАЛітики коли є Grok Ai. Він все доповість
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16.07.2025 17:42 Відповісти
Тепер Трамп слухатиме лише таких "філософів" як Дугін....
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16.07.2025 17:42 Відповісти
Фіг його знає як до цього відноситися . Одне питання це ті самі аналітики які прогнозували падіння України в 22 гому і максимум партизанську війну?
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16.07.2025 17:46 Відповісти
Чубчик сам собі найкращий аналітик. А ще самий вродливий, розумний, та ...... презик у світі.
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16.07.2025 17:46 Відповісти
Ці звільнення - реальна дія Трампа та його команди в тумані, сплетеному з порожніх слів і обіцянок.
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16.07.2025 17:49 Відповісти
Ого, там теж трутнів вистачає. Нехай беруть любого постійного дописувача з Цензора, - за п'яту частину окладу буде пахати )
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16.07.2025 18:00 Відповісти
А навіщо вони? Всю правду Трамп взнає одним дзвінком до путіна.
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16.07.2025 18:05 Відповісти
"I READ STORIES" (c) Дж. Д. Венс, віце-президент Сполучених Штатів.
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16.07.2025 18:11 Відповісти
от усі возбудилися, Краснов, Рубіо, *****, а якщо розібратися то навіщо стільки аналітиків, 1350 звільнили, а скільки ще залишолось. То скльки їх там було?
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16.07.2025 18:17 Відповісти
Американцям все стало ясно після екскурса Мединського в історію України та Московії.
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16.07.2025 19:02 Відповісти
аналитические сводки не приносят денег, трампу такого не надо
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16.07.2025 19:07 Відповісти
трампон кращій
Красівий" анал-літік
Йому ніхто не потрібен окрів
другахвуйла
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16.07.2025 19:40 Відповісти
 
 