З Держдепу США звільнили аналітиків, які спеціалізуються на РФ та Україні, - NYT

Минулого тижня з Державного департаменту США звільнили близько 1350 працівників. Серед них були старші аналітики Бюро розвідки, зокрема ті, які спеціалізуються на Росії та Україні.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на колишніх та чинних американських чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнення означають втрату експертних знань тоді, як президент США Дональд Трамп відновлює зусилля з врегулювання війни РФ проти України", - пише видання.

Зазначається, що Бюро розвідки та досліджень Держдепу США (INR) надає аналіз світових подій, який використовується американськими дипломатами для ведення зовнішньої політики.

Наразі невідомо, скільки саме аналітиків Бюро розвідки було звільнено. Однак у Бюро все ще залишаються працівники, які зосереджуються на РФ та Україні.

NYT додає, що скорочення відбуваються у межах плану реорганізації, розробленого державним секретарем США Марко Рубіо.

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Видання пише, що Держдеп не надав конкретних обґрунтувань реорганізації свого розвідувального відділу. Речник відомства сказав журналістам, що "зміни сприятимуть оптимізації, ефективності та гнучкості бюро без шкоди для його основних функцій, і що будь-які твердження про протилежне є безпідставними політичними атаками".

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у межах кампанії зі скорочення федерального державного апарату, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

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