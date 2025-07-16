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Новости Санкции ЕС против России
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Сикорский надеется на принятие 18-го пакета санкций против РФ: Переговоры в Брюсселе проходят сейчас

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время может принять 18-й пакет санкций против России.

Об этом дипломат сказал во время встречи Люблинского треугольника в Люблине, в среду, 16 июля, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Сикорский выразил оптимизм относительно того, что ЕС может в ближайшее время принять 18-й пакет санкций против России, несмотря на публичную оппозицию Словакии, которая 15 июля заблокировала его.

"Что касается пакета санкций, то переговоры по этому вопросу происходят в Брюсселе буквально сейчас", - сказал Сикорский, добавив, что надеется на положительный результат.

Также глава польского МИД прокомментировал заявления России о том, что Украина якобы задерживает мирные переговоры, отметив, что "эта война может закончиться за пять минут, без каких-либо переговоров, если Путин прикажет российской армии отступить к международно признанной границе".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если не получит разрешения покупать российский газ до завершения контракта с "Газпромом" в 2034 году.

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Автор: 

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"ця війна може закінчитися за п'ять хвилин, без будь-яких переговорів, якщо Путін накаже російській армії відступити до міжнародно визнаного кордону"

Это должно проговариваться везде став аксиомой для каждого руководителя, вкл. Трампа.
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16.07.2025 18:15 Ответить
А не можна цю Фіцю десь прижати в куточку та настукати по дурній голові?
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16.07.2025 18:17 Ответить
 
 