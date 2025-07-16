Сікорський сподівається на ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ: Переговори в Брюсселі відбуваються зараз

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Європейський Союз найближчим часом може ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це дипломат сказав під час зустрічі Люблінського трикутника у Любліні, в середу, 16 липня, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Сікорський висловив оптимізм щодо того, що ЄС може найближчим часом прийняти 18-й пакет санкцій проти Росії, попри публічну опозицію Словаччини, яка 15 липня заблокувала його.

"Що стосується пакета санкцій, то переговори з цього питання відбуваються в Брюсселі буквально зараз",- сказав Сікорський, додавши, що сподівається на позитивний результат.

Також очільник польського МЗС прокоментував заяви Росії про те, що Україна нібито затримує мирні переговори, зазначивши, що "ця війна може закінчитися за п'ять хвилин, без будь-яких переговорів, якщо Путін накаже російській армії відступити до міжнародно визнаного кордону".

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає дозволу купувати російський газ до завершення контракту з "Газпромом" у 2034 році.

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