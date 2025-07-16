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Для достижения мира нужно давление на Россию, а не на Украину, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина открыта к переговорам ради справедливого мира, однако ключ к перемирию - в давлении на Россию.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сибига отметил, что заявления российских военных преступников о необходимости давления на Украину нужно рассматривать прежде всего "как дезинформацию, пропаганду и сокрытие настоящей реальности".

"Это (заявление Пескова о необходимости давления на Украину для проведения нового раунда переговоров с РФ. - Ред.) тотальная ложь, манипуляции и искажение фактов. Украина никогда не была, не является и не будет препятствием для мира. Мы приветствуем все мирные усилия президента Трампа, американской стороны, наших европейских союзников по привлечению всего дипломатического инструментария, чтобы остановить российскую агрессию и достичь справедливого устойчивого мира для Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига добавил, что украинская сторона продемонстрировала это в Джидде, когда безоговорочно приняла предложение американской стороны о перемирии, и в Стамбуле, когда российская сторона прислала делегацию низкого уровня, "унижая этим Америку, унижая своих партнеров и демонстрируя, что они не будут и не готовы разговаривать по существу относительно перемирия или достижения устойчивого мира". Зато Украина действительно готова "к разговорам, к консультациям, к переговорам" для достижения справедливого мира, подчеркнул министр.

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"Наверное, наиболее действенной была бы встреча на уровне Зеленского и Путина. Было бы хорошо, если бы в этой встрече приняли участие другие лидеры, прежде всего президент Трамп, наши европейские коллеги, президент Эрдоган", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, такая встреча может способствовать достижению прежде всего долговременного перемирия на суше, на море и в воздухе, что откроет дорогу для дальнейших широких переговоров с российской стороной.

"Мы готовы к таким переговорам в любом формате, в любой географии для достижения справедливого мира. Поэтому на данном этапе фундаментальным шагом является перемирие. А для того, чтобы было перемирие, нужно давить на Россию, нужны санкционные пакеты. Это позволит получить нам тот желаемый для всех результат - справедливый мир", - акцентировал Сибига.

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Автор: 

Сибига Андрей (561) переговоры с Россией (1216)


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Обшуки в матері Джуса це не через Шабуніна, це помста за правду. Вона відкрито каже,що її син загинув через примхи Зеленського,який забажав подивитись на повітряні фігури при несприятливих на те умовах. Вона єдина ,хто про це відверто казав.
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16.07.2025 18:53 Ответить
"50 днів тиску". Майже як назва нового "блокбастера".
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16.07.2025 18:54 Ответить
В анотації цього шедевру буде написано ,,тиск лагідним м'яким очком,,
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16.07.2025 18:58 Ответить
Для перемоги потрібна ефективна влада, а не квартальне шобло скажених розкрадальників. Але нам кажуть, що про це говорити не на часі, то потім, після війни поговоримо, якщо Україна вистоїть.
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16.07.2025 18:59 Ответить
 
 