Для достижения мира нужно давление на Россию, а не на Украину, - Сибига

Украина открыта к переговорам ради справедливого мира, однако ключ к перемирию - в давлении на Россию.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сибига отметил, что заявления российских военных преступников о необходимости давления на Украину нужно рассматривать прежде всего "как дезинформацию, пропаганду и сокрытие настоящей реальности".

"Это (заявление Пескова о необходимости давления на Украину для проведения нового раунда переговоров с РФ. - Ред.) тотальная ложь, манипуляции и искажение фактов. Украина никогда не была, не является и не будет препятствием для мира. Мы приветствуем все мирные усилия президента Трампа, американской стороны, наших европейских союзников по привлечению всего дипломатического инструментария, чтобы остановить российскую агрессию и достичь справедливого устойчивого мира для Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига добавил, что украинская сторона продемонстрировала это в Джидде, когда безоговорочно приняла предложение американской стороны о перемирии, и в Стамбуле, когда российская сторона прислала делегацию низкого уровня, "унижая этим Америку, унижая своих партнеров и демонстрируя, что они не будут и не готовы разговаривать по существу относительно перемирия или достижения устойчивого мира". Зато Украина действительно готова "к разговорам, к консультациям, к переговорам" для достижения справедливого мира, подчеркнул министр.

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"Наверное, наиболее действенной была бы встреча на уровне Зеленского и Путина. Было бы хорошо, если бы в этой встрече приняли участие другие лидеры, прежде всего президент Трамп, наши европейские коллеги, президент Эрдоган", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, такая встреча может способствовать достижению прежде всего долговременного перемирия на суше, на море и в воздухе, что откроет дорогу для дальнейших широких переговоров с российской стороной.

"Мы готовы к таким переговорам в любом формате, в любой географии для достижения справедливого мира. Поэтому на данном этапе фундаментальным шагом является перемирие. А для того, чтобы было перемирие, нужно давить на Россию, нужны санкционные пакеты. Это позволит получить нам тот желаемый для всех результат - справедливый мир", - акцентировал Сибига.

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