Для досягнення миру потрібен тиск на Росію, а не на Україну, - Сибіга

Україна відкрита до переговорів заради справедливого миру, однак ключ до перемир’я - у тиску на Росію.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга зазначив, що заяви російських воєнних злочинців про необхідність тиску на Україну потрібно розглядати насамперед "як дезінформацію, пропаганду і приховування справжньої реальності".

"Це (заява Пєскова про необхідність тиску на Україну для проведення нового раунду переговорів з РФ - ред.) тотальна брехня, маніпуляції і перекручування фактів. Україна ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру. Ми вітаємо всі мирні зусилля президента Трампа, американської сторони, наших європейських союзників щодо залучення всього дипломатичного інструментарію, щоб зупинити російську агресію та досягти справедливого стійкого миру для України", - наголосив глава МЗС України.

Сибіга додав, що українська сторона продемонструвала це в Джидді, коли беззастережно прийняла пропозицію американської сторони щодо перемир’я, та у Стамбулі, коли російська сторона прислала делегацію низького рівня, "принижуючи цим Америку, принижуючи своїх партнерів і демонструючи, що вони не будуть і не готові розмовляти по суті щодо перемир’я чи досягнення стійкого миру". Натомість Україна дійсно готова "до розмов, до консультацій, до перемовин" задля досягнення справедливого миру, підкреслив міністр.

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"Напевно, найбільш дієвою була б зустріч на рівні Зеленського і Путіна. Було б добре, якби в цій зустрічі взяли участь інші лідери, передусім президент Трамп, наші європейські колеги, президент Ердоган", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, така зустріч може сприяти досягненню передусім довготривалого перемир’я на суходолі, на морі і в повітрі, що відкриє дорогу для подальших ширших переговорів з російською стороною.

"Ми готові до таких перемовин у будь-якому форматі, у будь-якій географії задля досягнення справедливого миру. Тому на даному етапі фундаментальним кроком є перемир’я. А для того, щоб було перемир’я, потрібно тиснути на Росію, потрібні санкційні пакети. Це дасть змогу отримати нам той бажаний для всіх результат – справедливий мир", - акцентував Сибіга.

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