Литва инициирует новый пакет санкций против РФ после одобрения 18-го пакета ЕС, - глава МИД страны Будрис

После одобрения 18 пакета санкций Евросоюза против России Литва будет работать над новым, тем самым усиливая давление на РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на пресс-конференции по итогам встречи глав министров иностранных дел "Люблинского треугольника".

В частности, Будрис выразил надежду, что Евросоюзу удастся в ближайшее время договориться о 18 пакете санкций против России.

"Вчера действительно надеялись, что будет достигнуто соглашение по 18-му пакету санкций, и надеемся, что это будет сделано в ближайшее время, потому что видим, что это очень нужная мера... Мы на этом не остановимся. Мы продолжим координировать свои действия с нашими партнерами в США и сами начнем работу над следующим пакетом санкций, и так будем двигаться вперед - пока не захлебнется или пока та (российская военная. - Ред.) машина не закроется из-за невозможности получать доходы", - заявил он.

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Также Будрис отметил, что процесс интеграции Украины в ЕС должен происходить как можно быстрее.

"Он открыт, мы видим препятствия перед собой, мы видим, что некоторые страны, вероятно, играют за чужую команду, а не за нашу, потому что цель нашей команды понятна - чтобы Украина была с нами и мы вместе строили будущее Европы", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Литовский министр подчеркнул, что главной целью остается "долгосрочный, устойчивый и справедливый мир для Украины".

"Увеличение финансовой, гуманитарной и политической поддержки Украины до самой победы Украины, потому что на кону все, что нас объединяет, - безопасность всего региона и мир хотя бы для нашего поколения в Европе. И ради этого действительно стоит работать и стоит поддерживать Украину", - подытожил Будрис.

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Напомним, послы стран Евросоюза во вторник, 15 июля, не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России из-за несогласия Словакии и Мальты.